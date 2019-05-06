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Mardin'de Bin 100 Rakımlı Tepede İlk Sahur

Mardin'de terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza veren korucular, elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.

Mardin'de Bin 100 Rakımlı Tepede İlk Sahur mask
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AA ekibi, Mardin-Diyarbakır karayolunda bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde görev yapan güvenlik korucularının vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını görüntüledi.

Üs bölgesinde bazı güvenlik korucuları terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.

Ramazanın ilk sahurunu üs bölgesinde sırayla yapan korucular, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

"Her zaman görevimizin başında olacağız"

Korucubaşı Celalettin Çakas, her şartta gururla 27 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının ilk sahurunu görev arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını kaydeden Çakas, "Yemeğimizi yedikten sonra görevimizin başına geçeceğiz, nöbetteki arkadaşlarımız da gelip sahur yapacak. Karakol komutanımız, kaymakamımız, valimiz sağ olsun hep yanımızdalar. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. Her zaman görevimizin başında olacağız" dedi.

Bugün 09:51 TSİ AA Mardin- Gündem

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