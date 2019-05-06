Şarkılarımız Türkülerimiz Programına Yoğun İlgi

Mamak Kültür Merkezi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin sahnelendiği konserde 30’u aşkın eser seslendirildi. 2 saat süren ve 2 bölümden oluşan program boyunca seyirciler hüznü ve coşkuyu bir arada yaşadı. Sanatseverleri buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Kültürel etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Ünlü bestekârların eserleri seslendirildi

Kursiyerlerin yanı sıra TSM-THM sanatçılarının da solo eserlerle sahne aldığı halka açık ve ücretsiz konser büyük beğeni ile izlendi. Konserde müziğe yıllarını vermiş bestekarların eserlerine yer verildi. İki bölüm halinde gerçekleşen konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği, ikinci bölümünde de Türk Halk Müziği eserleri icra edildi. Programa sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, solistler geçidi yapan koro, verdiği muhteşem konser ile müzikseverlerden tam not aldı.