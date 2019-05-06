Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:03 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 10:04 TSİ

Şarkılarımız Türkülerimiz Programına Yoğun İlgi

Mamak Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Şarkılarımız Türkülerimiz” programı sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşattı.

Şarkılarımız Türkülerimiz Programına Yoğun İlgi mask
Şarkılarımız Türkülerimiz Programına Yoğun İlgi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Mamak Kültür Merkezi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin sahnelendiği konserde 30’u aşkın eser seslendirildi. 2 saat süren ve 2 bölümden oluşan program boyunca seyirciler hüznü ve coşkuyu bir arada yaşadı. Sanatseverleri buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Kültürel etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Ünlü bestekârların eserleri seslendirildi

Kursiyerlerin yanı sıra TSM-THM sanatçılarının da solo eserlerle sahne aldığı halka açık ve ücretsiz konser büyük beğeni ile izlendi. Konserde müziğe yıllarını vermiş bestekarların eserlerine yer verildi. İki bölüm halinde gerçekleşen konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği, ikinci bölümünde de Türk Halk Müziği eserleri icra edildi. Programa sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, solistler geçidi yapan koro, verdiği muhteşem konser ile müzikseverlerden tam not aldı.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:03 TSİ Ankara/ Mamak- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
'Cruise Limanı' İçin Hedef 2021 mask
'Cruise Limanı' İçin Hedef 2021
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Eğitim Etkinliği mask
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Eğitim Etkinliği
Ankara’nın Tarihi Yerleri mask
Ankara’nın Tarihi Yerleri
Ankara Bahçelievler’de Yapılabilecek Şeyler mask
Ankara Bahçelievler’de Yapılabilecek Şeyler
Floralfest 3-5 Mayıs Tarihlerinde Armada'da Başlıyor mask
Floralfest 3-5 Mayıs Tarihlerinde Armada'da Başlıyor
İş Bankasının Ulustaki Tarihi Binası Müze Olarak Hizmete Açıldı mask
İş Bankasının Ulustaki Tarihi Binası Müze Olarak Hizmete Açıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Umut Ertürk Kimdir mask
Umut Ertürk Kimdir
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek mask
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu mask
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır mask
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır

GALERİ

Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı mask
Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir? mask
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir?
Buket Aydın Kimdir? mask
Buket Aydın Kimdir?
Serdar Ortaç Kimdir? mask
Serdar Ortaç Kimdir?
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt mask
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır mask
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL