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Minik Furkan’dan Acı Haber

Erzurum’da 17 Nisan’da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Minik Furkan’dan Acı Haber mask
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Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları 20. gününde acı haber geldi. Furkan’ın cansız bedeni evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

(İHA)

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