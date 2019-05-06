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Kadir Mısıroğlu Hayatını Kaybetti

Ünlü tarihçi yazar üstad Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti. Mısıroğlu’nun vefat sebebi çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.

Kadir Mısıroğlu Hayatını Kaybetti mask
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Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.Vefat haberi ile ilgili açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, “Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazartesi ikindi namazına mütekaip Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacaktır. Sevenlere, dostlarına duyurulur. Dostlar sağ olsun. Önceden dua edenlere de teşekkür ediyoruz. Moralimiz bozuk” dedi.

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun naaşı cenaze namazından sonra Nasuhi Mehmet Efendi Haziresi’ne defnedilecek.

(Mustafa Biçer /İHA)

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