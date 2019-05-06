Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:18 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:19 TSİ

Tüketicilerin Yüzde 71’i Piyasaya Yeni Çıkan Ürünleri Deniyor

Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 71’i ’yeni’ ürünleri denemeyi seviyor. Her 4 tüketiciden 3’ü ise ürün fiyatının satın alma kararını etkilediğini ifade ediyor.

Tüketicilerin Yüzde 71’i Piyasaya Yeni Çıkan Ürünleri Deniyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 4’üncü kez gerçekleştirilen Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programı kapsamında Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 71’i piyasaya çıkan yeni ürünleri denemeyi tercih ediyor. Yaş grubu özelinde 18-24, 25-34 ve 35-44 yaş grubu tüketiciler yeni ürünleri denemeye en açık yaş grupları olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum olmak üzere 12 ilde 4 bin 35 tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.

FİYAT SATIN ALMAYI ETKİLİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerinin yüzde 47’si piyasada yeterli miktarda yeni ürün bulunmadığını belirtirken, yüzde 63’ü ise ürünün beklentiyi karşılaması durumunda daha fazlasını ödemeye hazır olduklarını ifade ediyor. Her 4 tüketiciden 3’ü ürünün fiyatının satın alma kararını etkilediğini ve başkalarının tavsiye ettikleri ürünleri denemeye yatkın olduklarını belirtiyor.

GÜVEN, YENİLİKÇİ ÜRÜNLERDEN EN ÖNEMLİ BEKLENTİ

Türk tüketicilerinin yenilikçi ürünlerden beklentileri dikkate alındığında, hızlı tüketim ürünlerinde ürünün güvenilirliği ve sağlıklı oluşu ön plana çıkarken, dayanıklı tüketim ürünlerinde ürün ömrünün uzunluğu ve güvenilir olması önem kazanıyor. Tüketiciler, hizmet sektöründe ise yenilikçi ürünlere ait müşteri hizmetlerinin hızlı ve güvenilir olmasını ve yeni teknolojiler sunmasını bekliyor.

MEDYA SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLİYOR

Araştırmada sunulan yanıtlara göre, yeni ürünler hakkında farkındalık oluşturmada en büyük rol medyaya ait. Medyanın ardından sosyal medya, aile, iş ve arkadaş çevresi tüketici farkındalığını etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor.

(İHA)

Bugün 10:18 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Mini Akıllı Mühimmatlar İçin İhracat Zamanı mask
Mini Akıllı Mühimmatlar İçin İhracat Zamanı
TÜBİTAK Kocaeli 27 Ar-Ge Personeli Alacak mask
TÜBİTAK Kocaeli 27 Ar-Ge Personeli Alacak
Securitas'a "Social Media Turkey" Ödülü mask
Securitas'a "Social Media Turkey" Ödülü
Sıcak Havalar Yazlık Konut Piyasasına Olan İlgiyi Arttırıyor mask
Sıcak Havalar Yazlık Konut Piyasasına Olan İlgiyi Arttırıyor
Sahte İmzanın Bedelini Banka Öder mask
Sahte İmzanın Bedelini Banka Öder
Tüketicilerin Yüzde 71’i Piyasaya Yeni Çıkan Ürünleri Deniyor mask
Tüketicilerin Yüzde 71’i Piyasaya Yeni Çıkan Ürünleri Deniyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Umut Ertürk Kimdir mask
Umut Ertürk Kimdir
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek mask
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu mask
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır mask
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır

GALERİ

Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı mask
Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir? mask
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir?
Buket Aydın Kimdir? mask
Buket Aydın Kimdir?
Serdar Ortaç Kimdir? mask
Serdar Ortaç Kimdir?
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt mask
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır mask
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL