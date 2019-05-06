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Kalp Krizinin 7 Önemli Belirtisi

Kalp krizi yaşı 20'lere kadar düştü.

Kalp Krizinin 7 Önemli Belirtisi mask
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Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, günümüzde kalp krizi geçiren hastaların yüzde 10unun 45 yaş altında olduğunu belirterek Hatta bazen ehliyet alma yaşına ulaşamamış gençler de kalp krizi geçirebiliyorlar. Yaşları henüz çok genç olduğu için bazı belirtileri görmezden gelerek belki de hayatlarına mal olabilecek hatalı davranışlarda bulunabiliyorlar. Ancak her zaman vurguladığımız gibi erken tanı hayat kurtarır. Bu nedenle daha önce hissetmediğiniz süresi şiddeti fazla ve kalple ilgili olabilir diye düşündüğünüz her belirtiyi önemseyin. Doktora erken başvuru ancak sizin dikkatinizle mümkün diyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal kalp krizinin geliyorum dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek bu 7 sinyali anlattı önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1.GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

Kalp krizinin geliyorum diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı baskı yanma ve sıkışma hissediyorlar. Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan kimi fil oturmuş gibi kimi yanma şeklinde tarif ediyor.

2.SOL KOLA YAYILAN AĞRI

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

3.BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan Ama bazen de kalp krizinden Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

4.BOĞAZ VE ÇENEDE AĞRI

Tek başına olan boğaz ve çene ağrısının kalp krizi ile çoğunlukla alakası olmuyor. Ancak önce göğüsten başlamış sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

5.SOĞUK TERLEME

Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli. Çünkü bu ikili kalp krizinin en sık rastlanan belirtisini oluşturuyor.

6.NEFES DARLIĞI

Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

7.BULANTI KUSMA VE MİDE AĞRISI

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, bazı kalp krizi hastaları özellikle kadınlar bulantı kusma ve mide ağrısı gibi belirtilerle doktora başvuruyor. Şüphesiz kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir ama risk altında olan ya da diğer 6 maddeden bir ya da birkaç şikayetin eşlik ettiği durumlarda teşhisi kesinlikle doktorunuzun koymasına izin verin diyor.

Bugün 10:39 TSİ - Sağlık

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