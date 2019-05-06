Sıcak Havalar Yazlık Konut Piyasasına Olan İlgiyi Arttırıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık konutlara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Yazlık konutlardaki yatırım fırsatlarına dikkat çeken Türkiye'nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin Didim, Bodrum ve Kaş gibi tatil lokasyonlarında yer alan yazlık konutlar geçtiğimiz 4 yılda alıcısına yüzde 120'ye varan oranlarda kazanç sağladı. Bu tip konutlar ciddi yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor diyor.
Gayrimenkul değerleme kuruluşu verilerine göre Didim Bodrum Kaş ve Ayvalık gibi tatil lokasyonlarında yer alan yazlık konutlar geçtiğimiz 4 yılda alıcısına yüzde 120ye varan oranlarda kazandırdı. Verilere göre alıcısına en çok kazandıran lokasyonların başında yüzde 120 ile Didim geldi. Didimi Bodrum 104 Kaş 101 Ayvalık 101 ve Kuşadası 91 takip etti.
Yazlık konut fiyatlarına bakıldığında 1 milyon TL ortalama ile Çeşme liste başında yer aldı. Çeşmeyi Kaş 838.000 TL Bodrum 719.000 TL Sapanca 550.000 TL ve Kemer 498.000 TL takip etti.
ORTALAMA FIYAT
SON 4 YILLIK FIYAT ARTIŞI
Çeşme
1.000.000 TL
90
Kaş
838.000 TL
101
Bodrum
719.000 TL
104
Sapanca
550.000 TL
80
Kemer
498.000 TL
40
Fethiye
436.000 TL
85
Kuşadası
350.000 TL
91
Ayvalık
318.000 TL
101
Didim
266.000 TL
120
Antalya
263.000 TL
57
Gökçeada
199.000 TL
21
Manavgat
190.000 TL
16
TAPU.COM PIYASA DEĞERININ ALTINDA FIRSATLAR SUNUYOR
Geniş bir yazlık konut portföyüne sahip olduklarını açıklayan Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin Son dönemde yazlık konut piyasasında ciddi bir hareketlenme var. Bu tip konutlar uzun dönemde yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. Yazlık konutlar gayrimenkul değerleme kuruluşu verilerine göre son 4 yılda alıcısına yüzde 120ye varan oranlarda kazandırdı dedi.
Tapu.comda satışa sunulan yazlıkların ortalama fiyatının 175.000 TL olduğunu belirten Erşahin60.000 TLden 3.000.000 TLye uzanan geniş bir portföye sahibiz. Yazlık konutlarının yanı sıra 5.000 TL bandındaki devremülk fırsatlarını da portföyümüzde bulunduruyoruz. Ekspertiz değerinin altında çok uygun fiyatlarla tapu fırsatları sunuyoruz bu sayede kullanıcılarımız avantajlı fiyatlarla tapu sahibi olabiliyor ve alırken kazanıyorlar diyor.
TAPU SATIŞINDA HIZ REKORU
Tapu.comda satılan tapuların ekspertiz raporuna sahip olduğunu ve buna paralel olarak dasatılan her 5 tapudan 1inin 15 gün içerisinde satışının gerçekleştirildiğini ve 24 saat içinde bile topladığı tekliflerle rekor sayılacak hızlarda tapu devri aşamasına geçebildiklerinin altını çizenErşahin Gayrimenkul fiyatının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda alıcıların teklifleriyle belirlenmesini sağlıyoruz şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine 3 yıl önce kurduğumuz sistemde her gün işlem yapıyoruz diyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz