Sıcak Havalar Yazlık Konut Piyasasına Olan İlgiyi Arttırıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık konutlara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Yazlık konutlardaki yatırım fırsatlarına dikkat çeken Türkiye'nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin Didim, Bodrum ve Kaş gibi tatil lokasyonlarında yer alan yazlık konutlar geçtiğimiz 4 yılda alıcısına yüzde 120'ye varan oranlarda kazanç sağladı. Bu tip konutlar ciddi yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor diyor.

Gayrimenkul değerleme kuruluşu verilerine göre Didim Bodrum Kaş ve Ayvalık gibi tatil lokasyonlarında yer alan yazlık konutlar geçtiğimiz 4 yılda alıcısına yüzde 120ye varan oranlarda kazandırdı. Verilere göre alıcısına en çok kazandıran lokasyonların başında yüzde 120 ile Didim geldi. Didimi Bodrum 104 Kaş 101 Ayvalık 101 ve Kuşadası 91 takip etti.

Yazlık konut fiyatlarına bakıldığında 1 milyon TL ortalama ile Çeşme liste başında yer aldı. Çeşmeyi Kaş 838.000 TL Bodrum 719.000 TL Sapanca 550.000 TL ve Kemer 498.000 TL takip etti.

ORTALAMA FIYAT

SON 4 YILLIK FIYAT ARTIŞI

Çeşme

1.000.000 TL

90

Kaş

838.000 TL

101

Bodrum

719.000 TL

104

Sapanca

550.000 TL

80

Kemer

498.000 TL

40

Fethiye

436.000 TL

85

Kuşadası

350.000 TL

91

Ayvalık

318.000 TL

101

Didim

266.000 TL

120

Antalya

263.000 TL

57

Gökçeada

199.000 TL

21

Manavgat

190.000 TL

16

TAPU.COM PIYASA DEĞERININ ALTINDA FIRSATLAR SUNUYOR

Geniş bir yazlık konut portföyüne sahip olduklarını açıklayan Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin Son dönemde yazlık konut piyasasında ciddi bir hareketlenme var. Bu tip konutlar uzun dönemde yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. Yazlık konutlar gayrimenkul değerleme kuruluşu verilerine göre son 4 yılda alıcısına yüzde 120ye varan oranlarda kazandırdı dedi.

Tapu.comda satışa sunulan yazlıkların ortalama fiyatının 175.000 TL olduğunu belirten Erşahin60.000 TLden 3.000.000 TLye uzanan geniş bir portföye sahibiz. Yazlık konutlarının yanı sıra 5.000 TL bandındaki devremülk fırsatlarını da portföyümüzde bulunduruyoruz. Ekspertiz değerinin altında çok uygun fiyatlarla tapu fırsatları sunuyoruz bu sayede kullanıcılarımız avantajlı fiyatlarla tapu sahibi olabiliyor ve alırken kazanıyorlar diyor.

TAPU SATIŞINDA HIZ REKORU

Tapu.comda satılan tapuların ekspertiz raporuna sahip olduğunu ve buna paralel olarak dasatılan her 5 tapudan 1inin 15 gün içerisinde satışının gerçekleştirildiğini ve 24 saat içinde bile topladığı tekliflerle rekor sayılacak hızlarda tapu devri aşamasına geçebildiklerinin altını çizenErşahin Gayrimenkul fiyatının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda alıcıların teklifleriyle belirlenmesini sağlıyoruz şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine 3 yıl önce kurduğumuz sistemde her gün işlem yapıyoruz diyor.