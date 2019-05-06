Reflüsü Olanlar Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?

İftar ve sahur zamanı yemeğe aşırı yüklenme ve yanlış beslenme sonucu mide rahatsızlıkları oluşabilir. Uzun süren açlığı takiben fazla miktarda ve hazmi güç besinlerin hızlı bir biçimde tüketilmesi sonucu mide boşalma zamanı uzar ve midenin sindirim için ürettiği asit miktarinda artış meydana gelir. Günü yoğun bir çalışma temposu içerisinde ve oruçlu geçiren ve bu şekilde yanlış beslenenlerde yemek sonrası uyku ihtiyacı da kaçınılmaz olur ve yemek yer yemez uzanmak ihtiyaci hissederler. Bütün bunların sonucunda ise reflü ortaya çıkması veya var olan reflü hastalığının şiddetlenmesi kaçınlmazdır. Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmani Prof. Dr. Binnur Şimşek reflü hastalarına önerilerde bulundu.

Günlük kalori ihtiyacının çok üzerinde beslenilmemeli. İftar ve sahur arasında ek öğünler alınmalı tek öğünde aşırı yemekten kaçınılmalıdır. İftar su veya çorba gibi sıvı besinlerle açılmalıdır. Bunları bitirdikten sonra 15-20 dakika beklenerek diğer besinlere geçilmelidir. Yemekler iyi çiğnenerek öğütülmeli ve hızlı yemekten kaçınılmalıdır. Çiğneme tükrük ve mukus salgılanmasını sağlayarak yemek borusu ve midenin iç yüzünü döşeyen örtüyü mide asidine karşı korumaktadır. İftar veya sahurda yemeği takiben hemen yatılmamalı 2-3 saat beklenmelidir. Reflüyü artıran veya kolaylaştıran besinlerden yağlı yiyecekler kızartmalar acılı-baharatlı yemekler aşırı kahve ve demli çay gazlı içecekler sigara alkol vb kaçınılmalıdır. Reflü hastalığı için doktorunuzun önerdiği mide asit salgılanmasını azaltan ilaçlar iftar ve sahurda alınmalıdır.

HEKİMİNİZE DANIŞIN

Önceden mide ülseri olanların Ramazan ayı öncesinde hekimlerine başvurmaları yararlı olacaktır. Bu hastalar geçirdikleri ülser hastalığına bağlı mide veya on iki parmak bağırsağında kalıcı bir hasar yoksa ve ülser tamamıyla iyileştiyse oruç tutabilirler. Ülserin tekrarlamasını önlemek için günde bir adet mide koruyucu olarak bilinen ve mide asit salgısının azaltılmasını sağlayan ilaçlar alınmaya devam edilmelidir. Ramazan ayının özellikle ikinci yarısında ülseri olan kişilerin ağrılarında artma veya ülsere bağlı kanama veya delinme gibi istenmeyen durumların sıklığında artış görülür. Yemekten ortalama 1.5 -2 saat sonra meydana gelen ve tekrarlayan kusma şikayeti olan kişilerle özellikle geceleri uykudan uyandıran sırta yayılımı olan karın ağrısı yanma şişkinlik dolgunluk yakınmaları olan kişiler ülser açısından değerlendirilmelidir. Aksi takdirde ülsere bağlı kanama ve delinme gibi istenmeyen durumların gelişme riski artacaktır.

SIVI TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Oldukça uzun süren açlık süresi ve mevsim nedeniyle artan hava sıcaklığı oruç tutmayı zorlaştırmakta ve bazı önlemler almayı gerekli hale getirmektedir. Beslenme açısından dikkat edilecek en önemli noktalar ise sıvı tüketimini arttırmak az baharatlı gıdalar tüketmek yoğun tuz içeren salamura besinler ve şarküteri ürünlerinden ve kızartmalardan kaçınmak çay ve kahve tüketimini azaltmak bol sebze meyve komposto ve yoğurt tüketmektir.