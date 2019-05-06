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Yeni Dönem: Başvurduğu Günde Randevu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranların, başvurduğu günde randevu alabileceklerini bildirdi.

Yeni Dönem: Başvurduğu Günde Randevu mask
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İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz yıl Nisan ayında başlatılan, “3’ü Bir Yerde” uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı. Nüfus müdürlüklerinde artırılan kapasite ve personel sayısı, randevu alma sürelerini kısalttı. Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri 1 güne düşürüldü. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

(İHA)

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