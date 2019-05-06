Şimşek’in Ramazan Mesajı: “Birlik ve Beraberlik Günlerindeyiz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan ayının milli birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirterek “Allah’a olan kulluk şuurunun derinden hissedildiği, milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı Ramazan ayı, İslam Alemine, Türk Dünyasına ve Gölbaşılı hemşehrilerimize kutlu olsun” dedi.

Ramazan ayında, oruç ibadetinin yanında yardımlaşma ve dayanışmanın da ön plana çıktığına dikkat çeken Başkan Şimşek; nefislerimizi terbiye etme fırsatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Rahmet ve Bağışlanma Ayındayız''

Ramazanın rahmet ve bağışlanma ayı olduğuna dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yayınladığı mesajda şunları söyledi:“11 ayın sultanı Ramazan ayını bir kere daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan, İslâm’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa gösteren bir aydır. Ramazan ayı Müslümanların Allah’ı idrak ettikleri, kendilerine rızık olarak verilen şeyleri paylaştıkları bir aydır. Bu mübarek ay, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma duygusunu da ön plana çıkarmaktadır.”

Bir feyiz, rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket mevsimi olan mübarek günleri Gölbaşı’nda da en iyi şekilde değerlendirmek için Belediye olarak her türlü hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Başkan Şimşek, huzur içinde Ramazan ayı geçirilmesini diledi.