Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:49 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:50 TSİ

Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit

Ankara’da bir araç polis uygulama noktasına daldı, 1 polis şehit oldu.

Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Pursaklar ilçesine bağlı Havaalanı - Ankara istikametinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çubuk - Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı araç, dur ihtarına uymayarak uygulama noktasına daldı. Uygulama noktasına dalan araç görevi başında bulunan polis memuru Mevlüt Metin’e (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan polis memuru ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü Pursaklar Kültür Merkezi önünde emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yoldan geçerken olayı gören ve şans eseri orada bulunan doktorlar ağır yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu Pursaklar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru şehit oldu. Yakalanan sürücü ise kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan şehit polis memuru Mevlüt Metin, bir hafta sonra emekli olacaktı.

(Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü /İHA)

# TRAFİK KAZASI ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:49 TSİ İHA Ankara/ Pursaklar- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Hakkari şehidi memleketi Adana’da toprağa verildi mask
Hakkari şehidi memleketi Adana’da toprağa verildi
15 Temmuz Şehidinin Kızı Eylül Çakır Hayatını Kaybetti mask
15 Temmuz Şehidinin Kızı Eylül Çakır Hayatını Kaybetti
Didim’de 7’si Kadın 20 Kaçak Göçmen Yakalandı mask
Didim’de 7’si Kadın 20 Kaçak Göçmen Yakalandı
Cenaze dönüşü Otobüs kazası: 2 ölü, 10 yaralı mask
Cenaze dönüşü Otobüs kazası: 2 ölü, 10 yaralı
Ankara’da Halk Ekmeğe Zam Yok mask
Ankara’da Halk Ekmeğe Zam Yok
Gölcük'te Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı mask
Gölcük'te Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Umut Ertürk Kimdir mask
Umut Ertürk Kimdir
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek mask
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu mask
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır mask
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır

GALERİ

Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı mask
Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir? mask
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir?
Buket Aydın Kimdir? mask
Buket Aydın Kimdir?
Serdar Ortaç Kimdir? mask
Serdar Ortaç Kimdir?
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt mask
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır mask
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL