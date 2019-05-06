Ankara Ekonomi Haberleri – Güncel Ekonomi Haberleri

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Ankara’daki Fabrikalar ve Ekonomik Faaliyetler

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Ankara’nın Ekonomik Durumu

Ankara geçim kaynakları yanı sıra Ankara’da yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Ankara ekonomik olarak sürekli büyüyen şehirlerden biri olarak sürekli olarak yeni projeler ve fabrikalar kurulmaktadır.

Bu fabrikaların içerikleri ve fabrikadaki iş istihdamları hakkında en güncel bilgilere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Ankara’nın ilçelere göre ekonomik dağılımı ve gelir düzeyleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ilçelerin konut kiraları ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ankara ekonomi kapsamında: