Tarihin Gerçekliği Yoluna Adanmış Bir Ömür

Dün akşam vakitlerinde hayatını kaybeden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1933'te dünyaya gelen Mısıroğlu, okula başlamadan önce Kur'an-ı Kerim dersleri aldı. İlkokulu da Akçaabat'ta tamamlayan Mısıroğlu, okula devam etmesini istemeyen babasını büyük çabalar sonucu ikna ederek 1947'de ortaokula kaydoldu.

Doğup büyüdüğü mahallesinde "Kadir Paşa" olarak anılan, heyecanlı yapısıyla bilinen ve çocuk yaşlarında sürekli kitap okuyan Mısıroğlu'nun hayatı, 1947'de ortaokula kaydolduğunda öğrendiği, Necip Fazıl Kısakürek'in "Büyük Doğu" dergisiyle önemli bir dönüm noktasına geldi.

Mısıroğlu, Trabzon Lisesi ve Trabzon Öğretmen Okulu'ndan arkadaşları vasıtasıyla "Sebilürreşad" ve "Serdengeçti" dergileriyle tanışırken, lise yıllarında Mehmed Akif ve Kazım Karabekir gibi birçok isim için anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Bu dönemde dört milliyetçi kuruluşun birleşmesiyle oluşan Türk Milliyetçiler Derneği'nin Akçaabat Şubesini kuran Mısıroğlu, 1953'te kapatılıncaya kadar derneğin başkanlığını yaptı.

Yayın dünyasına kendi adıyla 1948'de girdi

Mısıroğlu, aynı yıl İstanbul'un Fethi'nin 500. yıldönümü dolayısıyla yapılan kompozisyon yarışmasını kazanırken, Giresun'da veremediği bir dersin olgunluk imtihanını, 1954'te Erzurum'da vererek liseden mezun oldu.

Hemen ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptıran ve annesinin biriktirdiği parayla İstanbul'a yerleşen Mısıroğlu, bir yandan çalıştı bir yandan üniversite eğitimine devam etti.

Kadir Mısıroğlu, fakülte yıllarından itibaren yayıncılık yapmayı ve konferanslar vermeyi hızlandırarak hukukçuluktan çok tarihçiliğe yönelirken, daha önce müstear isimle yazılar yayımlasa da yayın dünyasına kendi adıyla 1948'de, "Yeni Polathane" gazetesinde çıkan bir şiiriyle girdi.

Üniversite öğrenciliği sırasında, aralarında "Vefa", "Seyhan", "Karadeniz" ve "Yıldız" yurtlarının bulunduğu yedi öğrenci yurdu açan Mısıroğlu'nun, Aynur Aydınaslan ile 1961'de yaptığı evliliğinden sırasıyla Abdullah Sünusi, Fatıma Mehlika ve Mehmed Selman isimli üç çocuğu oldu.

Hakkında birçok dava açıldı

Kadir Mısıroğlu 1964'te "Sebil Yayınevini" kurdu ve basılı ilk kitabı "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?", bu yayınevinin ilk kitabı oldu. Kitabın 1970'te basılan genişletilmiş ikinci baskısı, açılan davalar nedeniyle toplatıldı.

Mısıroğlu'na, 1970'in ocak ayında Milli Türk Talebe Birliği'nin İstanbul'daki genel merkezinde verdiği konferans nedeniyle Eskişehir Örfi İdare Mahkemesince 7 yıl hapis, 5 yıl amme haklarından men ve 20 ay sürgün cezası verildi. Mısıroğlu'nun aldığı cezanın infazı Eskişehir Sivil Cezaevi‘nde başlayıp İstanbul Sağmalcılar Cezaevi, Bakırköy Akıl Hastahanesi Adli Servis ve Cerrahpaşa Hastahanesi Psikiyatri Kliniği aşamalarının ardından 1974'ün mayıs ayında çıkarılan genel afla sona erdi.

Haftalık "Sebil" dergisini 1976'nın başından itibaren çıkarmaya başlayan ve bu dergideki yazılarından dolayı 163. madde kapsamında hakkında çok sayıda dava açılan Mısıroğlu, 1977 genel seçimlerinde MSP'den Trabzon milletvekili adayı olduysa da kazanamadı.

Ertesi yıl aynı partiden MSP Genel İdare Kurulu'na seçilen Mısıroğlu, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında bütün Genel İdare Kurulu hakkında tutuklama kararı verilmesi üzerine, 30'dan fazla ağır cezalık davayı ardında bırakarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve Almanya'nın Frankfurt şehrine yerleşti.

Mısıroğlu, Almanya tarafından eşi ve çocuklarına oturma izni verilmemesi üzerine İngiltere'de yaşamaya başladı. Türkiye'de düşünce hürriyeti kısıtlanan Mısıroğlu, 12 Eylül darbecilerinin cezaevlerinde yaptığı işkenceler ve idamlar ile şüpheli ölümler sebebiyle yurda dönmeyince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.

Gurbette 11 yıl

Bunun üzerine İngiltere'ye giden tarihçi yazar, 1 buçuk yıl zor günler geçirdiği Londra'dan, geçimini sağlayacak bir iş bulmak için Almanya'ya döndü.

Mısıroğlu, 11 yıllık gurbet hayatını daha sonra "Gurbet İçinde Gurbet" kitabında anlattı.

Mısıroğlu, 1991'de 163. madde TCK'dan çıkarılınca Türkiye'ye dönüş yaparak yazı ve yayın çalışmalarını sürdürdü ama yurda dönüşünün birinci ayından itibaren yeni davalarla mücadele etmeye devam etti.

Yakın dönem tarihine ilişkin çalışmalarıyla bilinen ve hakkında yapılan çarpıtmalar nedeniyle zor dönemler geçiren Kadir Mısıroğlu, dün akşam vakitlerinde, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Bazı eserleri

"Amerika'da Zenci Müslümanlık Hareketi", "Aşıklar Ölmez!", "Barbaros Hayreddin Paşa", "Doğru Türkçe Rehberi yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot", "Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz", "Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülhamid", "Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin", "Cem Sultan'ın Papağanı", "Cemre (Şiirler)", "Düzmece Mustafa", "Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri", "Geçmiş Günü Elerken", "Hayat Felsefesi Yahud Yaşamak Sanatı", "Hicret: Aziz Vatandan Ayrılışın Hikayesi", "İslam Dünya Görüşü", "İslam Yazısına Dair", "İslamcı Gençliğin El Kitabı", "İthaflı Fıkralar", "Kavuklu İhtilalci: Şeyh Bedreddin", "Kırık Kılıç", "Macar İhtilali", "Makbul ve Maktul İbrahim Paşa", "Malkoçoğlu Kardeşler", "Mimar Koca Sinan", "Moskof Mezalimi", "Muhtasar İslam Tarihi", "Musul Mes'elesi ve Irak Türkleri", "Osmanoğulları'nın Dramı - 50 Gurbet Yılı", "Perili Köşk (Masal)", "Piri Reis", "Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi ve Zulümler", "Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri", "Uzunca Sevindik", "Üç Hilafetçi Şahsiyet", "Üstad Necip Fazıl'a Dair", "Yunan Mezalimi - Türk’ün Siyah Kitabı", "Kırk Bir Görgü Şahidinden Naklen Benden Tarihe Haberler"