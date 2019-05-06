Gebelikte Göz Sağlığına Dikkat

Gebelik zehirlenmesinin görme rahatsızlıkları olarak belirti verdiğini söyleyen Atagöz Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Helin Yaldız, “Gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi gözlerde kararma, ışığa hassasiyet, bulanık görme ve çift görme gibi belirtiler verebilir ve acil müdahale gerektiren bir durumdur” dedi.

“Diyabet hastaları gebelik döneminde dikkatli olmalı”

Diyabet hastalarının gebelik döneminde yakından takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Yaldız, “Gestasyonel diyabet yani gebelik şekeri gözde kanamaya neden olmaz ancak önceden diyabeti olan hastaların gebelik sırasında gözlerinde retina kanaması gelişebilir ve bu nedenle yakın takip gerekir” uyarısında bulundu.

GÖZ SAĞLIĞI BİLGİLERİ

Op. Dr. Yaldız, gebelikte göz sağlığı hakkında şu bilgileri verdi:

"Gebelik dönemi hormonal, metabolik, fiziksel ve kan dolaşımındaki değişimlerin sıklıkla görüldüğü, kadınlar için oldukça hassas bir dönemdir. Bu dönemde oluşan rahatsızlıklar çoğunlukla geçicidir ve doğumdan sonra normale döner. Hamilelikte vücudun su tutma eğilimine girmesi ve korneanın kalınlığı ve eğriliğinde değişimler nedeniyle gözlük numaralarında geçici değişiklikler olabilir. Bu sebepten dolayı, gebelik sürecinde hastaların lazer operasyonları geçirmeleri, yeni kontakt lens veya gözlük almaları tavsiye edilmez.Bazı glokom ilaçlarının gebelikte kullanımı sakıncalı olduğundan gebe olan glokom hastalarının gebelik süresince ilaçlarının kesilmesi gerekebilir. Bu dönemde gözleri etkileyen ve en sık görülen rahatsızlıklardan biri göz kuruluğudur ve tedavisi için suni gözyaşı damlaları kullanılabilir. Kornea eğriliği ve kalınlığında oluşan değişiklikler sebebi ile bulanık görme gelişebilir, çok rahatsızlık vermiyor ise herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Genellikle bu durumlar doğum sonrasında normale döner.”

(İHA)