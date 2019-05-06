Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:03 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:16 TSİ

Ankara Gölbaşı haberleri - Ankara Gölbaşı Yerel Haberler

Ankara gölbaşı 19 km uzaklığındadır. Ankaranın merkez ilçelerinde olan Gölbaşı ilçesi, merkezde bulunan Mogan gölü sayesinde Ankara halkının en çok tercih ve ziyaret ettiği yerlerdendir.

ankara gölbaşı kaza haberleri mask
ankara gölbaşı belediyesi haberleri mask
ankara gölbaşı haber mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Gölbaşı haberleri - Ankara Gölbaşı Yerel Haberler

Ankara gölbaşı 19 km uzaklığındadır. Ankaranın merkez ilçelerinde olan Gölbaşı ilçesi, merkezde bulunan Mogan gölü sayesinde Ankara halkının en çok tercih ve ziyaret ettiği yerlerdendir. Merkezde bulunan mesire ve piknik alanları, yeşillik ve doğal güzelliği ile en güzel ilçelerindendir.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde net haberleri takip etmek için, Ankara genelinde yerel çapta en kaliteli habercilik hizmeti veren haber sitemizden yararlanabilirsiniz.

Ankara Gölbaşı Haberleri

Deneyimli muhabir ekibimiz ve profesyonel haber alma araçlarımızla internet sitemiz üzerinden yayına hazırladığımız haberleri yakından takip ederek Gölbaşı ilçesi başta olmak üzere tüm Ankara’da yaşanan gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Ankara Gölbaşı haber sitemiz sizlere daha iyi ve daha kaliteli habercilik hizmeti verebilmek için tüm gayretiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Gölbaşı ilçesi başkent Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biridir. Metropol olarak da adlandırılan bu yerleşim merkezinde doğal olarak gün içerisinde haber niteliği taşıyan birçok olay meydana gelmektedir.

Bu nedenle vatandaşlarımızı çevrelerinde olup bitenden haberdar etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitekim bu ihtiyaç doğrultusunda yola çıkan haber sitemiz, Ankaralılar ve Ankara şehrinde ikamet eden tüm vatandaşları bu gelişmelerden haberdar etme görevini başarıyla yerine getirmektedir.

Ankara gölbaşı haberleri son dakika gelişmelerini profesyonel habercilik anlayışımızla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İnternet haber sitemizden yararlanabileceğiniz haber türleri arasında;

-      Gölbaşı ilçesi başta olmak üzere tüm Ankara’nın siyaset, spor ve magazin gündemi

-      Belediyelerin ve yerel kurumların vatandaşlara yönelik yapmış olduğu açıklama bilgileri

-      Ekonomi alanında yaşanan sıcak gelişmeler

-      Gölbaşı ve Ankaralıların hayat kalitesini etkileyecek yol yapım ve kazı çalışmaları elektrik, su, doğal gaz gibi ihtiyaçlarda yapılan kesintilerle ilgili bilgi ve haberler

-      Ankara’nın asayişi ile ilgili olaylar; cinayet ve intihar vakaları, silahlı çatışma haberleri, soygun ve dolandırıcılık haberleri

-      Trafik kazaları ve yangın gibi hayati önem taşıyan gelişmeler

Ve daha birçok haber içerikleri ile hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.

Haberler Ankara.com En Doğru Ve En Güvenilir Habercilik Anlayışı

Deneyimli muhabir ekibimiz, en güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgileri sizler için en faydalı hale getirerek habercilik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Haberler Ankara Ekibimizin çalışmaları Gölbaşı haber taraf tutmadan, tamamen yansız bir şekilde hayata geçirilmektedir. İnternet haber sitemiz üzerinden Ankara Gölbaşı haber hizmetimize kolaylıkla ulaşabilir ve günün her saati güncellenen haber içerikleri ile dilediğiniz zaman gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:03 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Tohma Kanyonu Tadilat Sonrası Turizme Kazandırılacak mask
Tohma Kanyonu Tadilat Sonrası Turizme Kazandırılacak
Ankara Otobüs Firmaları mask
Ankara Otobüs Firmaları
Haber Tur Umre Ankara mask
Haber Tur Umre Ankara
Ramazan Ayında Alışverişinizi Planlayın mask
Ramazan Ayında Alışverişinizi Planlayın
Ankara yağmur haberleri son dakika - Hava durumu Yağmur Haber mask
Ankara yağmur haberleri son dakika - Hava durumu Yağmur Haber
Ankara Vefat Haberleri mask
Ankara Vefat Haberleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Umut Ertürk Kimdir mask
Umut Ertürk Kimdir
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek mask
Altınok'tan uyuşturucuyla Mücadeleye Tam Destek
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu mask
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır mask
Ankara’da Hıdırellez Coşkusu Altındağ’da Yaşanır

GALERİ

Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı mask
Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir? mask
Mehmet Ziya Gökalp Kimdir?
Buket Aydın Kimdir? mask
Buket Aydın Kimdir?
Serdar Ortaç Kimdir? mask
Serdar Ortaç Kimdir?
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt mask
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır mask
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL