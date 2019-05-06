Ankara Gölbaşı haberleri - Ankara Gölbaşı Yerel Haberler

Ankara gölbaşı 19 km uzaklığındadır. Ankaranın merkez ilçelerinde olan Gölbaşı ilçesi, merkezde bulunan Mogan gölü sayesinde Ankara halkının en çok tercih ve ziyaret ettiği yerlerdendir. Merkezde bulunan mesire ve piknik alanları, yeşillik ve doğal güzelliği ile en güzel ilçelerindendir.

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Ankara Gölbaşı Haberleri

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Gölbaşı ilçesi başkent Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biridir. Metropol olarak da adlandırılan bu yerleşim merkezinde doğal olarak gün içerisinde haber niteliği taşıyan birçok olay meydana gelmektedir.

Bu nedenle vatandaşlarımızı çevrelerinde olup bitenden haberdar etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitekim bu ihtiyaç doğrultusunda yola çıkan haber sitemiz, Ankaralılar ve Ankara şehrinde ikamet eden tüm vatandaşları bu gelişmelerden haberdar etme görevini başarıyla yerine getirmektedir.

Ankara gölbaşı haberleri son dakika gelişmelerini profesyonel habercilik anlayışımızla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İnternet haber sitemizden yararlanabileceğiniz haber türleri arasında;

- Gölbaşı ilçesi başta olmak üzere tüm Ankara’nın siyaset, spor ve magazin gündemi

- Belediyelerin ve yerel kurumların vatandaşlara yönelik yapmış olduğu açıklama bilgileri

- Ekonomi alanında yaşanan sıcak gelişmeler

- Gölbaşı ve Ankaralıların hayat kalitesini etkileyecek yol yapım ve kazı çalışmaları elektrik, su, doğal gaz gibi ihtiyaçlarda yapılan kesintilerle ilgili bilgi ve haberler

- Ankara’nın asayişi ile ilgili olaylar; cinayet ve intihar vakaları, silahlı çatışma haberleri, soygun ve dolandırıcılık haberleri

- Trafik kazaları ve yangın gibi hayati önem taşıyan gelişmeler

Ve daha birçok haber içerikleri ile hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.

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