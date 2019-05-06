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ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi

Ankara Çevirmenlik Derneği ANKAÇED bünyesinde düzenlenen etkinlikte profesyonel çeviri işletmeleri ve tecrübeli çevirmenler ile sektöre adım atmaya hazırlanan gençler bir araya geldi.

ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
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Ankara Lucky Travel Cafede düzenlenen etkinliğe birçok sektör paydaşı ve bu alanda eğitim alan genç tercümanlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede kurulacak yeni federasyonun ilk sinyalleri de verildi.

Etkinliğin Amacı Sektöre Yönelik Soru İşaretlerini Silmek

Ankara Çevirmenlik Derneğinin 3 yıldır aktif bir şekilde sektöre yön verdiğini dile getiren Taş Ali Koçer etkinlik ile çeviri piyasasına gireceklere yeni iş imkanları yaratmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Koçer Etkinliğimizin ana amacı siz gençler ile bu sektör içerisinde faaliyet gösteren çevirmen arkadaşlarımızı bir araya getirip yeni iş fırsatları yaratmak çevirmenlik ile ilgili aklınızdaki soruları cevaplamaktı. Yani bir usta-çırak ilişkisi kurup mesleğe adımınızı atmanızı sağlamaktı. Toplantımızla birlikte kendinize yeni iş ya da staj imkânı yaratabilir sektörde ben de varım diyebilirsiniz. Gençlerimizin herhangi bir umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini vurgulamak amacıyla sizlerle sektör içerisinde bulunan tercüman arkadaşlarımızı bir araya getirmek istedik. Bu vesile ile işimizi tanıtmayı amaçladık dedi.

Sınırlarımızı Aşmalıyız

Dünyadaki çeviri sektörünün pastasının büyüklüğüne dikkat çeken ANKAÇED ve Kutup Tercüme Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Taş Ali Koçer sınırların aşılması gerektiğini dile getirdi. Koçer Çevirmenlik piyasasında var olan pastadan daha büyük dilim almak istiyorsak sadece Türkiye ile sınırlı kalmamalı dünyaya açılmalıyız. Sınırlarımızın ötesinde uçsuz bucaksız bir alan var. Dünya ile kucaklaşan ve iş alanını o yönde geliştiren büro ya da tercüman her geçen gün daha da büyüyecek ve ülkemize bir girdi sağlayacaktır. Bu sebeple mutlaka sınırlarımızı aşmalı gözümüzü büyük hedeflere dikmeliyiz diye konuştu.

Yeni Federasyon Sinyalleri Verildi

ANKAÇED Yönetim Kurulu Başkanı Taş Ali Koçer etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiyede 8 dernek ile yeni bir çevirmenlik federasyonunun kuruluş sinyallerini de verdi. Koçer İstanbul İzmir Ankara Eskişehir ve Gaziantepte üye dernekleri olacak yenilikçi ve sektörümüzü daha ileriye taşıyacak bir federasyon kurma çalışmalarını tüm gücümüzle yürütüyoruz. Bütün gayretimiz çevirmenlik mesleğinin daha ileriye gitmesi daha fazla gencimizin bu alandan faydalanabilmesi birlik olabilmek sektörümüzdeki paydaşlarımızın haklarını en iyi şekilde savunup sesimizi daha çok duyurmak için diye konuştu.

Gençler Ustaları Dinledi

Ankara Çevirmenlik Derneği tarafından gerçekleştirilen gecede gençler ustaları dinledikten sonra akıllarındaki soruları sordular. Sektör hakkında daha fazla bilgi sahibi olan çevirmen adayları bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söylediler. ANKAÇED Yönetim Kurulu Başkanı Taş Ali Koçer ise derneğin bu tür öncü faaliyetlerine devam edeceğini belirterek ilerleyen günlerde yeni bir etkinlik düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.

Bugün 12:55 TSİ Ankara- Etkinlik

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