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Ramazan Ayında Alışverişinizi Planlayın

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver Ramazanda doğru alışverişin yapılmasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan Ayında Alışverişinizi Planlayın mask
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Ramazan Ayının gelmesi ile alışverişteli hareketlilik de gözle görülür şekilde artmaya başladı. Kişilerin aç karnına alışverişe çıkmasıyla ihtiyacı olandan fazlasını alacağını ifade ede Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver alışverişin tokken yapılması gerektiğini belirterek kişi eğer oruçluyken alışveriş yapması gerekliyse önceden neler alacağını planlayarak alışverişe gitmeli ve listenin dışına zorunluluk olmadıkça çıkmamaya çalışmalı uyarısında bulundu.

Kişi Aç Karnına İhtiyacından Fazlasını Alıyor

Kişi aç karnına alışverişe çıkarsa ihtiyacı olandan fazlasını alır. Bu sadece gıda alışverişini değil diğer alışverişleri de etkiler diyen Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver

Gıda alırken o anki açlığını gidermesi hayaliyle özellikle yüksek kalorili ürünlere yönelebilir. Ya da bir öğünde tüketebileceğinden fazlasını alır. İftar sofralarının fazla çeşit içermesi böyle bir motivasyonla da ilişkili olabilir. Öte yandan kan şekerinin düşmesi dürtü kontrol becerisini bozabileceği için kişi kendini frenlemekte zorlanıp anlık hazlara direnemeyerek sonradan ihtiyacı olmayan ürünler satın alabilir şeklinde konuştu.

Aç Karnına Değil Tokken Alışveriş Yapın

Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver şu önerilerde bulundu:

Kişi aç olduğu zaman değil de tokken alışveriş yapabilir. Eğer oruçluyken alışveriş yapması gerekliyse önceden neler alacağını planlayarak alışverişe gitmeli ve listenin dışına zorunluluk olmadıkça çıkmamaya çalışmalı. Burada bütçeyi önceden yaparak nakit parayla alışveriş yapmak frenleyici etki gösterebilir.

Ramazan Ayı Bir Terapi Fırsatı

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver Ramazan ayının sadece yemek yeme saatlerinin kısıtlı olduğu bir dönem gibi görülmemesi aslında bu ayın genel olarak tüm dürtülerin kontrolü ve hazzın ertelenmesi için toplu bir terapi fırsatı olduğu düşünülebilir diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

Diğer zamanlarda sigarayı bırakmak alışveriş davranışını sınırlamak ya da kontrolsüz yeme davranışını düzeltmek için bireysel terapiye giden birey Ramazan vesilesiyle kendisi gibi Ramazan adetlerini takip eden kişilerden aldığı sosyal destekle birlikte bu sorunlarını daha kolay çözebilir.

Bugün 13:02 TSİ Ankara- Yaşam

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