Tohma Kanyonu Tadilat Sonrası Turizme Kazandırılacak

Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, uzun süredir güvenlik nedeniyle kapatılan bazı bölümlerinde yapılacak tadilat ve düzenleme çalışmalarıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Birinci derece sit alanı ilan edilen, bozulmayan tabiatıyla ziyaretçilerini büyüleyen kanyon, ziyaretçiler için eşsiz bir manzarada dinlenme imkanı sunarken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri oluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma Çayı kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dinlenme imkanı sunuyor.

Yürüyüş yolları ve ahşap korkulukların yeteri kadar güvenlikli olmaması nedeniyle yaklaşık 6 yıldır bazı bölümleri kapalı olan kanyonda gerekli izinlerin alınmasının ardından tadilat ve düzenleme çalışmaları yapılacak.

Kanyonun düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor.

"Yürüyüşe açacağız"

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bazı bölümleri kapalı olan Tohma Kanyonu'nun yapılacak tadilat çalışmasıyla yeniden turizme kazandırılacağını söyledi.

Darende'de çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Burası tarihi, doğası, kültürü ve turizm olanaklarıyla gelecek vadeden bir ilçemiz. Buradaki Tohma Konyonu'nda incelemelerde bulunduk. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle turizme açılan kanyonda, eskimesi ve tadilat gerektirmesi nedeniyle bazı alanlar gezintiye kapatılmış. Burası çok güzel bir kanyon, şimdi biz valilik olarak kanyonun etrafında gerekli düzenlemeler yaparak yürüyüşe açacağız. Ziyaretçilerimiz, Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyonda gezerek güzel vakit geçirecek."

Vali Baruş, Malatya turizmi açısından Darende'nin çok önemli olduğuna işaret ederek "Malatya turizmi maalesef şu ana kadar gerektiği şekilde dışarıya açılamamış. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı 8 bin civarında yabancı turist ziyaret etmiş, bu çok az bir sayı. Levent Vadisi ve Malatya kültür varlıkları, Arapgir ve Darende ile ilimizi turizm destinasyonu haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da turizm seyahat acenteleriyle yakın çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bunlardan olumlu neticeler alacağız." dedi.