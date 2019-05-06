Ankara Haber Yerel - Ankara Yerel Haber Son Dakika

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Ankara Haber Yerel

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Ankara gündemine dair yaşanan tüm gelişmeler;

Ankara’da meydana gelen büyük çaptaki trafik kazaları

Son dakika Ankara asayiş haberleri

Ankara’da ikamet eden vatandaşları yakından ilgilendiren duyuru ve uyarılar

Meteoroloji ve hava durumu bilgileri

Doğal afetler ve sonrasına ait sıcak gelişmeler

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