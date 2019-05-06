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Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

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Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Tüm dünyada müslamlar ibadetlerine başladı. İlk teravih gününde Tüm dünyada camiler yoğundu. Mescidi Aksa'da ramazan dolayısı ile ilk teravih görüntülere böyle yansıdı.

Mescid-i Aksa kim tarafından ne zaman inşa edildi?

Mescid-i Aksa ilk olarak Hz. Muhammed'in sahabelerinden birisi olan Ömer bin Hattab tarafından inşa edilmiş küçük bir yerdi. Zamanla değişimlere uğrayarak bugün ki durumu almıştır. Değişimin ilki Emeviler'in beşinci halifesi Abdülmelik tarafından yeniden planlanarak inşa edildi ve genişletildi.

Abdülmelik'in oğlu Birinci Velid tarafından 705 senesinde Mescid-i Aksa'nın başlayan inşaat bitirildi.

Mescid-i Aksa, 746 senesinde o bölgede yaşanan bir zelzele sonrası yıkılarak tahrip oldu. İkinci Abbasi halifesi Mansur 754 senesinde tekrar Mescid-i Aksa'yı inşa etti. Oğlu Mehdi ise 780 senesinde Mescid-i Aksa'yı restore ederek yeniden inşa etti.

1033 senesinde bölgede yaşanan yeni bir  zelzeleyle birlikte Mescid-i Aksa ağır zarar aldı. 1035 senesinde ise Fatimi Devleti'nin ikinci halifesi Zahir Mescid-i Aksa'yı onararak tekrar inşa etti ve bugünkü halini kazandırdı.

Her bir inşa ve tadilat sırasında o yarıyıl başta olan halifeler Mescid-i Aksa'ya eklemeler ve yenilikler yaptı.

Bugün 14:37 TSİ AA - Yaşam

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