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Nijer’de yakıt tankeri patladı: 50 ölü

Nijer’in başkenti Niamey’de bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

Nijer’de yakıt tankeri patladı: 50 ölü mask
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Nijer’de yakıt tankeri patladı: 50 ölü

Nijer İçişleri Bakanlığı, dün gece başkent Niamey’deki havaalanı yakınlarında bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Görgü tanıkları tankerin demiryolu raylarına devrildiğini, sonrasında insanlar tankerden sızan yakıtları almaya çalıştıklarında patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer olay sırasında yaralananların hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

(İHA)

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Patlama Haberi Bilgi kutusu

Patlama haberleri zaman zaman gündeme düşmektedir. Çoğu zaman büyük panik ve korkuya sebep olan patlamalar, insanların ihmalinden kaynaklı sebeplerden veya bilinçli olarak sabotaj ve saldırı olarak da meydana gelmektedir.

Patlama haberleri genellikle haber sitelerinden son dakika olarak verilmektedir. Ancak haber sitelerinde son dakika haberleri olarak yaygınlaşmadan önce de sosyal medyada gündem haline gelebiliyor. Günümüzde gelişen teknoloji ile anında patlamaya ait görüntüler veya görseller internet ortamında kolaylıkla yayılabiliyor. Bununla birlikte patlamanın sebeplerine ve türüne bağlı olarak kimi zaman medyada yayın yasağı gibi haberler ile karşılaşmak da mümkün olabiliyor.

Öte yandan zaman zaman sosyal medyada da asılsız patlama haberleri ile gündem yaratılıyor. Bu durumlardan kaçınmak için patlama haberlerinin kaynağına dikkat edilmesi gerekiyor. Kaynağı belli olmayan asılsız patlama haberlerine itibar edilmemeli ve büyük çapta panik yaşanmasının önüne geçilmelidir. Patlama haberleri genellikle ihmalden kaynaklanan, gaz kaçakları ve tüp patlamaları gibi olaylardan oluşsa da zaman zaman da terör saldırılarıyla toplumda korku ve panik yaratıyor.

Bugün 14:58 TSİ İHA - Dünya

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