Bir kadın cinayeti daha Kadıköy'den geldi

Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak İstasyon Caddesi’nde yaşayan Billur Cucur (40) ve Turgay Cucur (51) sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin bu tartışması sırasında Turgay Cucur, eşi Billur Cucur’u bıçaklayarak öldürdü. Turgay Cucur, olayın ardından valizini alarak binadan uzaklaştı. Turgay Cucur, bir süre sonra apartmanın kapıcısını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine apartman görevlisi polisi arayarak, durumu bildirdi.

Cinayetin ortaya çıkması ile birlikte polis, olayın yaşandığı dairede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Billur Cucur’un cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Turgay Cucur Sarıyer’de polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

(Mustafa Esen - Caner Evyapan - Zeki İpek /İHA)

Kadına Şiddetle İlgili Kısa Bilgi Haberler

Kadına şiddet hakkında kısa haberler can sıkıcı bir hal almaya başladı. Sayılarını bütün dünyada arttırdığı bilinen şiddet haberleri nedeni ile devlet konu hakkında yasada yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerden en çok konuşulanlar arasında kadına karşı şiddette başvuru yapan kişinin yalnızca şiddet gören kişi olmayacağı yer alıyor. Bu düzenleme ile birlikte mahkemeye kanıt göstermesi mümkün olan herkesin başvuru yapma yönünde yolu açık tutulmuştur. Burada amaç şüphesiz kadınların mağduriyetini gidermektir.

Bir çok Kadın Şiddet Gördüğü Halde Mahkemeye Başvuruda Bulunamıyor

Kadına şiddet davalarının sayısının bir hayli artmış olmasına karşın, bu davalar yalnızca buz dağının görünen kısmı. Çünkü uzmanlar bir çok kadının şiddet görmüş olmalarına karşın onların mahkemeye başvurmadıklarını açıklıyorlar.

Kadına şiddet davası açmaktan çekinmeyin. Türk Ceza Kanunu maddelerine göre bu eylem cezasız değildir. Şiddet uygulayan koca 8 ile 10 yıl arasında hapis istemi ile yargılanarak cezasını bulabilir. Bu süreçte eğer yapabiliyorsanız muhakkak bir avukat ile çalışmanız gerekir.