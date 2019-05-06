3600 Gün ile Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

3600 gün prim ödemesi yaparak kıdem tazminatı alma hakkı emekli olmak için sigortalılık günlerini dolduranlar ve prim ödemesini tamamlayanlar için verilmiş bir haktır.

Ülkemizde sosyal güvenlik alanında getirilen düzenlemelerle birlikte işe başlama zamanları büyük önem kazanmış belli tarihler arasında işe başlayan kimselerin sigortalıkta geçirdikleri süre ve ödedikleri prim gün sayısına bakılarak işten kendi isteğiyle ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerinin önü açılmıştır.

3600 prim gün sayısı kıdem tazminatı hakkı işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan iş kanunun getirmiş olduğu bir düzenlemedir. Bir işçinin farklı işyerlerinde 15 yıl çalışması yani sigortalılığını doldurması, işçinin 3600 gün prim ödemesi yapması ve 1999 yılından önce işe girmiş olması halinde son işyerinde çalıştığı süre kadar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olacaktır.

Emekliliği hak etmek sebebiyle kıdem tazminatı alabilmek için bir işyerinde sürekli olarak 15 yıl çalışmaya ve 3600 gün prim ödemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. İşçi farklı işyerlerinde bu süreyi tamamlayarak kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Bununla birlikte 3600 gün kıdem tazminatı 2019 alınabilmesi için son işyerinde çalışılan süreler dikkate alınmaktadır. Bu sebeple son işyerinde 3600 prim gün sayısını dolduran işçinin en az 1 yıl boyunca çalışmış olması gerekmektedir.

Ayrıca her işçi 3600 prim gün sayısını doldurmak ve 15 yıl sigortalı olmakla kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Bir işçinin emekliliği hak ederek kıdem tazminatı alabilmesi için işe başlama tarihi son derece önemlidir. Şöyle ki;

09.1999 ‘dan önce işe başlayan kişiler 3600 gün prim ödemesi yapmaları ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları halinde 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlar 25 yıllık sigorta süresi ve 4500 gün prim ödemesi yapmaları halinde 05.2008 yılından sonra ilk kez iş başı yapanlar 25 yıllık sigorta süresi ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları halinde emeklilik yaşını beklemek üzere işten ayrılmaları halinde

Son işyerinde 1 yıl ve daha fazla sürelerde çalıştığı günler için kıdem tazminatı hakkına işten ayrılmaları sebebiyle hak kazanmaktadırlar.

İş hukukunda yapılan düzenleme gereği İşçi ve işveren arasında yaşanan sorunlar gereği, işçi iş mahkemesine dava açmadan önce iş mahkemelerinde bulunan arabuluculuk merkezine başvuru yapmak zorundadır.

3600 gün kıdem tazminat hakkı için arabulucu huzurunda yapılan görüşmede anlaşma yapılırsa anlaşma tutanağına miktar ve ödeme günü yazılır. Anlaşma olmaması halinde Arabuluculuk görüşme tutanağı alınarak, hazırlanacak dava dilekçesi ile iş mahkemesine başvuru yapılır.

3600 gün prim ödemesi yapan ve 15 yıllık sigorta geçmişleri bulunan kişiler 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı bir işe başlamaları ve son işyerinde bir yıldan fazla çalışmış olmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edilmesi ve bu süreleri tamamlayıp emeklilikte yaş bekleneceğine dair belgenin temin edilerek işverene başvurulması gerekmektedir.

İşveren bu talebe olumsuz yanıt verirse önce arabulucuya başvuran işçi Arabuluculuk sürecinde olumsuz sonuç alması durumunda iş mahkemesine kıdem tazminatı davası açılabilmektedir.

Emekliliği hak etmekten dolayı işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı davası arabulucuda sonuç alınamama tarihinden itibaren 15 gün içinde 3600 gün tazminat dilekçesi ile iş mahkemesine başvurularak gerçekleşmektedir. Dava dilekçesinde kıdem tazminatı almaya hak kazanıldığı tarih ve belgeler ile kıdem tazminatı hak edilen son işyerinde çalışma süreleri net bir şekilde açıklanmakta ve bu süreler için kıdem tazminatı talep edilmelidir.

3600 Günden Kıdem Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer?

3600 gün prim ödemesi yaparak kıdem tazminatına hak kazanılmasında işverenin bu tazminatı ödemeyi reddetmesi halinde iş davası açılabilmektedir.

İş mahkemesine zorunlu arabulucuya başvurduktan sonra açılabilen bu dava çeşidine göre 540 gün içinde iş davası açıldıktan sonra davanın sonuçlanması öngörülmektedir. Bununla birlikte bu süreye arabulucuda geçen süre ile iş mahkemesi kararına itiraz halinde istinaf ve Yargıtay temyiz süreçleri dahil değildir.