Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can (24) için Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak’ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin babası Abdullah Can ve annesi Hatice Can gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can, Hassa Aktepe Mahallesi Bademli Şehitliği’nde toprağa verildi.
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Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can’ın Cenazesi Hatay’da Toprağa Verildi
Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can’ın cenazesi Hatay’da toprağa verildi.
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