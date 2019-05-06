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Sivasspor, Göztepe Karşılaşması Öncesi İdmanda

Sivasspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Göztepe müsabakasından puanla dönüp düşme çizgisinden uzaklaşmak istiyor.

Sivasspor, Göztepe Karşılaşması Öncesi İdmanda mask
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Lig’in altı kızışırken Sivasspor, önemli rakiplerinden birisi olan Göztepe karşısında deplasmanda oynayacağı müsabakadan üç puanla ayrılıp Lig’i rahat bir şekilde tamamlamak istiyor. Kırmızı beyazlı ekip iki günlük iznin andından bugün kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş nezaretinde çalışmalara başladı. Sağlık sorunları bulunan Douglas, izinli olan Kone ve N’dinga idmana katılmadı. Koşu ve ısınma çalışması ile başlayan idman top çalışması ile devam etti.

“Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz”

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hakan Keleş, son hafta alınan puanların kendileri için kötü olduğunu belirtip, “Başakşehir maçından puan almış olsak ta bu haftaki sonuçlar bizim için kötü oldu. Şuan Göztepe müsabakasına hazırlanıyoruz. Zor maç olacak. Lig’de artık her maç zor. Puan ya da puan yada puanlar almak için gideceğiz. Baraj yükseldi. Bu nedenle puan alıp biran önce rahatlamak istiyoruz. Kendi işimizi kendimiz halledip dönmeyi düşünüyoruz. Lig artık çok zor ama bizde son iki haftadır gol yemedik, deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtırsak Göztepe’den puanla dönüp rahatlarız” dedi.

(Onur Erden /İHA)

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