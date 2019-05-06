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İşte SGK’nın En Çok Malulen Emekli Ettiği Hastalıklar!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda emekli olma şartları arasında sigortalı olarak çalışan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri de şüphesiz malulen emeklilik sistemi ile ilgili olmaktadır. Zira Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan en kolay ve en erken emekli olma yöntemlerinin başında malulen emeklilik sistemi gelmektedir.

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İşte SGK’nın En Çok Malulen Emekli Ettiği Hastalıklar!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda emekli olma şartları arasında sigortalı olarak çalışan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri de şüphesiz malulen emeklilik sistemi ile ilgili olmaktadır. Zira Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan en kolay ve en erken emekli olma yöntemlerinin başında malulen emeklilik sistemi gelmektedir. Çünkü normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalı olmak, emekli olunabilmesi için temel koşullar arasında gösterilirken, malulen emeklilik sisteminde söz konusu şartlar son derece basit ve daha az olmasıyla dikkat çekmektedir. Bununla birlikte malulen emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaş şartı bile aranmamaktadır.

Son dönemde gerek internet platformlarında gerekse de sosyal medya üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malulen emeklilik sistemi hakkında birçok tartışma meydana geliyor. İnternet kullanıcıları yakından araştırdıkları bu sistemde hangi hastalıkların ön plana çıktığını ve sistemin nasıl işlediğini merak etmeye devam ediyor. Bu yazımızda söz konusu malulen emeklilikte hangi yolun izlenmesi gerektiğini ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en son malul olarak kabul ettiği hastalıklar listesinde yer alan hastalıkların hangileri olduğunun yanıtlarını bulabilirsiniz. Bununla birlikte listede yer alan ve yeni belli olan güncel verileri göz önünde bulundurarak değişik hastalıklara sahip olan, bu hastalıklar dolayısıyla da SGK’dan malulen emekli olmak isteyenlere yol haritası çizerek yardımcı olmaktayız.

Malulen Emeklilik Şartlarına Dikkat

Öncelikle bir hastalığa sahip olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan malulen emekli olmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken birtakım koşullar söz konusu olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen ve kamuoyuna sunulan malulen emeklilik şartlarında, SSK’lı veya BAĞKUR’lu olarak çalışma hayatını sürdüren çalışanların, çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmaları temel koşul olarak öne çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, iş kazası sonucu veya herhangi bir meslek hastalığına da bağlı olarak iş kayıpları yaşanmasında söz konusu çalışanların en az %60 oranında çalışma gücünü yitirmiş olmalarına dikkat edilmektedir.

Bu temel koşul SSK ve BAĞKUR kurumlarına bağlı olarak iş yaşamlarını sürdüren çalışanların yanında memurlar için de geçerli olarak kabul edilmektedir. Nitekim Emekli Sandığı’na (yeni düzenlemenin ardından 4C adıyla) tabi olarak görev yapan kamu memurlarının da çalışma gücünün en az %60’ını veya memurluk görevlerini yerine getiremeyecek derecede meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olmaları temel koşul olarak ele alınmaktadır.

Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken ayrı bir kural bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malulen emeklilik şartlarına ilişkin düzenlediği yönetmelikte, çalışanların söz konusu şarta uygun olmaları durumunda dahi, ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce çalışma gücünün %60’ını herhangi bir hastalık veya özürleri nedeniyle kaybetmiş iseler, malullük aylığından faydalanamamaktalar. Dolayısıyla söz konusu belirtilen şartların, malulen emekli olmak isteyen vatandaşın işe girişinin ardından gerçekleşmesine dikkat edilmektedir. Aksi halde ilk işe giriş tarihinden önce de çalışma gücü ve meslekte kazanma kayıpları yaşayan sigortalı çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmesi mümkün olmamaktadır.

 Yaş Şartı Gerekmiyor

Malulen emeklilik sisteminde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre malulen emekli olunabilmesi için herhangi bir yaş şartı aranmamaktadır. Ancak her ne kadar yaş şartı aranmasa da malullük aylığından faydalanabilmek için sigortalı çalışan vatandaşın, 10 yıllık sigortalılık süresinin bulunması ve toplamda 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Öte yandan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malullük seviyesinde olan vatandaşlar için ise sigortalılık süresi dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla bu şartlar altında olan vatandaşların sadece 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş ve bu primleri ilgili kuruma bildirmiş olması yeterli görülmektedir.

En Çok Maluliyet Verilen Hastalıklar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en çok malulen emekli yaptığı hastalıklar son açıklanan liste ile kamuoyuna duyurulmuştur. Buna göre birden fazla hastalığa sahip olan çalışanlar, %21,4 oranıyla açık ara farkla ilk sıradaki yerini korumaktadır.

Bu şartlara sahip olan çalışanların ardından %16,8 oranıyla tıp dilinde onkoloji olarak bilinen kanser hastaları yer almaktadır. Listeye göz atıldığında üçüncü sırada kalp hastalıkları ve sinir hastalıkları yer alırken dördüncü sırada ise psikiyatri hastalarının bulunduğu görülmektedir.

Listeye göre en dikkat çekici konulardan biri de malulen emekli olmada sadece fiziksel hastalıkların bulunmayıp, psikolojik hastalıkların da malulen emekli olmada etkili olduğudur.

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