Ankara Yaşam Kalitesi Sıralamasında Türkiye Birincisi Seçildi

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu raporlara göre Ankara “En Yaşanabilir Kent” ve “Yaşam Kalitesi” sıralamalarında Türkiye’de yer alan diğer büyük illeri geride bırakarak birinci olmayı başardı.

Ankara son dönemde gerçekleştirdiği şehircilik projeleri ve diğer uygulamalarla göz önünde yer almaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok farklı bağımsız kuruluşun gerçekleştirdiği şehircilik araştırma ve raporlarında pek çok ödülün sahibi olan Ankara, bu alandaki başarılarına kaldığı yerden devam ediyor. Ankara’nın daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha çevreci olması adına bir bir uygulamaya konan projeler, şehrin uluslararası tanıtımında da büyük etkiye sahip olması bakımından önem teşkil ediyor. Zira bu alanda hayata geçirilen projeler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de meyvelerini vermeye devam ediyor. Son olarak Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun yapmış olduğu kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Kurumun Türkiye’deki birçok şehri mercek altına alarak gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarında yer alan raporlara göre Ankara, Türkiye sınırları içinde “En Yaşanabilir Kent” ve “Yaşam Kalitesinde Öne Çıkan Kentler” sıralamalarında diğer tüm büyükşehirleri geride bırakarak birincilik ödülüne layık görüldü.

85 Ayrı Başlık Altında Değerlendirme Yapıldı

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) imzası taşıyan araştırma ve değerlendirme uygulamalarında ele alınan kriterler; yaşam, eğitim, yatırım, alt yapı, hizmet, ulaşım ve güvenlik gibi birbirinden bağımsız 85 ayrı başlık altında incelendi. Dolayısıyla Türkiye sınırları içinde bulunan bütün şehirler, bu kriterler göz önünde bulundurularak, sosyo – ekonomi, ticari, eğitim ve alt yapı başta olmak üzere birçok faktörün etkisiyle mercek altına alındı.

İstanbul’un da aldığı puanla göz doldurduğu araştırmada Ankara, Türkiye’de büyük yatırımların merkezi haline gelen bu şehri geride bırakarak, almış olduğu 53.7 puanla “Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endeksi”nde birinci olmayı başardı.

Bu sonuçlar ile uzun bir dönem boyunca hem şehircilik alanında (alt yapı, hizmet, yaşam, ulaşım) hem de yaşanabilirlik alanında (eğitim, güvenlik ve benzeri) hayata geçirilen projeler de meyvelerini vermiş oldu. Ankara’nın 2010 yılından itibaren geliştirdiği vizyonu doğrultusunda hedeflenen çalışmalar, bir bir gerçekleştirilerek başkentli vatandaşlara daha yaşanabilir Ankara sunmak için sürdürülmeye devam ediliyor. Nitekim Türkiye’de şehirlerin sahip olduğu yaşam kalitesini ortaya koyan araştırmaların sonuçları da Ankara’nın bu alandaki çalışmalarının başarısını gözler önüne seren unsurlardan sadece biri.

Ankara, İstanbul’u Geride Bırakmayı Başardı

Türkiye’de şehircilik alanında en büyük yatırımların yapıldığı kentlerimizin başında muhakkak İstanbul geliyor. İstanbul’un belediyecilik ve şehircilik alanlarında sahip olduğu imkanlar, ülkemiz sınırları içinde yer alan diğer büyükşehirlerin imkanlarından çok daha fazla olmasına rağmen şehir kalabalık nüfusuna bağlı olarak alt yapı, ulaşım, güvenlik ve sağlık alanlarında büyük sıkıntılar yaşadığı dikkatlerden kaçmıyor. Zira Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) İstanbul’un içinde bulunduğu problemleri tekrar mercek altına alarak bu alandaki değerlendirme başlıklarında düşük notlar vermesi dikkatlerden kaçmadı. Bunun aksine son dönemde yapılan başarılı yatırımların ve geniş kapsamlı projelerin hayata geçirilmesiyle Ankara yakalamış olduğu büyük çıkışı sürdürmeye devam ediyor. URAK’ın yapmış olduğu yaşanabilir kent araştırmasında göz önünde bulundurduğu kriterler olan yaşam, eğitim, yatırım alt yapı, hizmet, ulaşım, güvenlik gibi birbirinden bağımsız 85 ayrı başlıkta yapılan analizler sonucunda Ankara’nın başarılı puanlar alması dikkat çekti. Ankara söz konusu araştırmanın raporlarına göre almış olduğu 53.7 puanla İstanbul’un önüne geçti ve “Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endeksi”nde birinci sıranın sahibi oldu.

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Tarihçesi

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu, 1999 yılında Harvard Üniversitesi profesörü olan Prof. Michael Porter’in ve ekibinin liderliğinde hayata geçirilmiştir. Türk Özel Sektörünün de büyük destek verdiği araştırma kurumu, zamanla birçok devlet kuruluşunun, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirlikleriyle geniş bir konsorsiyuma kavuşmuş ve böylelikle de faaliyet alanını ve etkisini artırmıştır.

Çeşitli devlet kuruluşlarının ve özel sektör şirketlerinin de desteklerini gören Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu, oluşturduğu platforma Türkiye’nin Rekabet Avantajı anlamına gelen Competitive Advantage of Turkey (CAT) adını vermiştir. Bunun neticesinde Türkiye’nin rekabet avantajı kapsamına alınan sektörler belirlenmiş ve bu sektörlerden seçilen ilk adaylar profesyonel olarak sektör lideri unvanıyla atanarak çalışmalarına başlamıştır.