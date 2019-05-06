Günlük Burç Yorumları 6 Mayıs Pazartesi

6 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumlarının yayınlanmasının ardından pek çok kişi, hafta başında kendilerini nelerin beklediğini merak ediyor. Ay’ın ikizler burcuna girdiği bu günde aşk, para, aile ve sağlık konularında burcunuzda sizleri neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için günlük yorumlar. İşte 2019 yılı mayıs ayının ilk pazartesi günü en çok merak edilen burç yorumları…

Haberimizin içeriğinde 6 Mayıs Pazartesi günü için burç yorumları yer alıyor. Ayın ikizler burcuna doğru hareket ettiği görülen bu günde burcunuz sizi neler ile karşılaştıracak? Aile, para, aşk ve sağlık konularına ilişkin hangi gelişmeler yaşanacak? Detaylar günlük burç yorumları haberimizde sizleri bekliyor.

6 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Koç

Günün başında boşlukta dolanan Ay, sabah saatlerinde 06.39 suları itibarıyla ikizler burcuna geçiş yapıyor. Bu noktada koç burcuna sahip kişilerin iletişim yönünde aktif olmaları öne çıkıyor. Yakın çevreniz ile ilgili konuları gündeminize alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da yoğun bir gün sizi bekliyor.

Tüm bunlarla birlikte Merkür’ün de boğa burcuna geçmesi 21 Mayıs tarihine kadar maddi anlamda sevindirici gelişmelere sebep olabilir. Gelirinizde artış yaşanacağı bu dönemde maddi beklenti içindeyseniz yakın zaman içinde beklentilerinizin karşılığını alabilirsiniz.

Boğa

Ay’ın sabahın ilk saatlerinde ikizler burcuna geçiş yapmasının ardından gelir konularında hareketli bir gündeme sahip olabilirsiniz. Daha iyi maaşı olan bir iş arayışına girebilirsiniz. Bununla birlikte yeni yatırım fikirleri de tekrar gündeminize gelebilir.

Merkür’ün boğa burcuna geçişiyle birlikte 21 Mayıs’a kadar sürecek olan dönemde uzun zamandan beri beklediğiniz sevindirici haberlere kavuşabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

İkizler

6 Mayıs Pazartesi itibarıyla Ay, sizin burcunuza geçiş yapıyor. Enerjik bir güne merhaba diyeceksiniz. Uzun zamandır kendiniz ile ilgili konularda ertelediğiniz gelişmeleri bugün gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Kendiniz için yapmak istediklerinize yoğunlaşıp, küçük şeylerin bile sizi ne kadar mutlu ettiğini aklınızdan çıkarmayın.

Yöneticiniz Merkür, bugün itibarıyla boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu süreçte 21 Mayıs’a kadar geçmişteki bir ilişkiniz ile ilgili birtakım haberler alabilirsiniz. Belki eski sevgiliniz veya eşiniz sizinle tekrar iletişime geçmek istiyor olabilir.

Yengeç

Genel olarak bu günde düşük enerjiye sahip olabilirsiniz. Bu noktada sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Geçmişte yaşanılanları tekrar tekrar önünüze getirmek size bir şey katmayacaktır. Dolayısıyla kendinizi gelecekte yapmayı planladığınız hedeflerinize yoğunlaştırmalı ve bu hedeflere motive etmelisiniz.

21 Mayıs’a kadar arkadaşlarınız aracılığıyla yeni haberler öğrenebilirsiniz. Vakıflarda yardım bekleyen kişiler için yeni hedeflere başvurabilirsiniz.

Aslan

Ay’ın sabah saatlerinde 06.39 ikizler burcuna ilerlemesiyle talihinizin yüzünüze güleceği bir güne başlıyorsunuz. Sosyal yetenekleriniz ve sosyal yönünüz ön plana çıkacaktır. Bu sebeple enerjinizi dostlarınızla birlikte dışarda keyifli vakit geçirerek harcayabilirsiniz.

Boğa burcuna geçiş yapan Merkür sebebiyle 21 Mayıs gününe kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Ya da daha önceden başvuruda bulunduğunuz bir iş için mülakata çağırılabilirsiniz. Bu sebeple telefonların her birine cevap vermeye özen gösterin.

Başak

Kariyer hayatınız yeniden gündeme geliyor. İyimser yönünüzü daha aktif bir şekilde kullanabilmeniz için gerekli olan enerjiye sahip olacaksınız. Kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunduysanız onaylanabilir. Öte yandan kronik bir rahatsızlığınız sürüyorsa yakın zamanda ameliyat olma gündeme gelebilir.

Terazi

Maddi durumunuza odaklanacağınız bir gün içindesiniz. Ancak akşam saatlerine doğru ilişkiniz veya evliliğiniz ile ilgili sorunlar ön plana çıkabilir. Konuşarak her şeyi en iyi şekilde çözüme kavuşturabileceğinize tanık olacaksınız. 21 Mayıs’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Sağlık problemleri yaşamamak için dikkat edin.

Akrep

Miras konularında birtakım gelişmeler yaşanabilir. Bunun yanında ortaklıkla yürüttüğünüz bir iş varsa gündeminiz bu konu üzerine oluşabilir. Öte yandan yeni iş teklifleri de alabilirsiniz. Eşinizi ilgilendiren konularda daha fazla ilgili olmanız gerekebilir.

Yay

Genel olarak evlilik ve ilişki hayatınız ön plana çıkabilir. Ödemeleriniz ve kredi borcunuz ile ilgili konulara daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Merkür’ün boğa burcuna geçiş yapmasının ardında 21 Mayıs’a kadar eşiniz ile daha fazla iletişim kurmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Oğlak

Sağlığınızın kıymetini anlayacağınız bir güne giriş yaptınız. Kendinizi fazla yormamaya dikkat edin. Çalışma hayatınızdaki sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Siz emek verdikçe güzel gelişmeler yaşadığınıza tanık olacaksınız.

Kova

Aşk ve şansınızın bol olduğu bir güne başlıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyle ilişkiniz hakkında yeni gelişmeler yaşanabilir. Çocuğunuz da odak noktalarınız arasında yer alabilir. Bununla birlikte yeni bir hobiye merak salabilirsiniz.

Balık

Bugün aileniz ve eviniz ile ilgili önceliklerinize odaklanmanız gerekebilir. İşinize gereğinden fazla yoğunlaştıysanız ailenizden sitemler duyabilirsiniz. İletişimle alakalı bir sektörde çalışıyorsanız yeni teklifler alabilirsiniz.