Gençlerbirliği Evinde Büyük Fırsatı Tepti!

Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta mücadelesinde Ankara Eryaman Stadı’nda, ligdeki en yakın takipçisi Abalı Denizlispor’u ağırlayan Gençlerbirliği, şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı tepti. Başkentte oynanan mücadele konuk ekip 3 puanı attığı 3 gol ile alırken, bu sonuçların ardından Gençlerbirliği, şampiyonluk turunu bir sonraki haftaya ertelemiş oldu.

Gençlerbirliği’nde teknik direktörlüğe getirilen İbrahim Üzülmez yönetiminde geride kalan haftalarda mağlubiyet yüzü görmeyen başkentin kırmızı siyahlıları, evinde oynanan mücadelede hüsrana uğradı. Maç öncesi şampiyonluk havasına bürünen Eryaman Stadı’nı dolduran Gençlerbirliği taraftarları, zorlu müsabakada hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. Zira başkent ekibinin bu maçtan 1 puan alması, gelecek sezon Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de yer almasını garantileyecekken, 3 puanla ayrılması halinde de Spor Toto 1. Lig, 2018 – 2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başaracaktı. Ancak Abalı Denizlispor, güçlü rakiplerini evinde 3-0 gibi bir skorla devirmeyi başararak söz konusu durumun oluşmasına izin vermedi.

Gelecek Hafta Her 2 Takıma da 1 Puan Yeterli

Eryaman Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşmanın ardından Abalı Denizlispor, güçlü rakibinden koparmayı başardığı 3 puanla sıralamadaki puan hanesini 66 yapmayı başardı. Bu sonuçların ardından Gençlerbirliği’nin son haftalardaki çıkışının sonlanmasına rağmen geride kalan haftalarda topladığı 67 puanla Spor Toto 1. Lig’in zirvesinde yer almayı sürdürdü. Geride kalan 32. haftanın ardından Abalı Denizlispor da başkent ekibiyle puan farkını 1’e indirerek lig şampiyonluğu hedefinde de önemli bir avantaj elde etti.

Spor Toto 1. Lig’de bitime 2 hafta kala Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor, gelecek hafta 1’er puan almaları halinde 2019 – 2020 sezonunda Süper Lig’de yer almayı garantileyebilecek.

Eryaman Stadı Kapalı Gişeydi

Süper Lig’e yükselme hedefi olan 2 takımın karşı karşıya geldiği ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç öncesinde Eryaman Stadı’nda tüm biletler satıldı. Zira Gençlerbirliği’nin zorlu mücadelede 3 puan alması durumunda Gençlerbirliği kendi evinde şampiyonluk turu atmaya hazırlanıyordu. Bu büyük karşılaşma öncesinde Abalı Denizlispor yönetiminin talebini de geri çevirmeyen Gençlerbirliği yönetimi, konuk ekibin taraftarlarına tribünde bin adet ayırdığı yeri iki katına çıkararak 2 bin Denizlispor taraftarını ağırlamayı kabul etti. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan müsabakaya hem başkentli taraftarlar hem de Abalı Denizlispor’a gönül veren taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu.

Spor Toto 1. Lig’in geride kalan haftalarında başarılı sonuçlar alarak liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, göreve getirilen İbrahim Üzülmez yönetiminde daha önce hiç mağlubiyet tatmamıştı. Zorlu müsabakalardan bile beraberlikle sıyrılarak 1 puanı koparmayı başaran başkent ekibinde lig maratonunun bitime 3 hafta kala, rakip Abalı Denizlispor’du. Horozlar da Yücel İldiz yönetiminde iyi bir çıkış yakalayarak başkentin kırmızı siyahlılarını geriden takip etmeyi sürdürüyordu. Maç öncesi puan farkı 4 iken, Yücel İldiz’in öğrencileri zorlu müsabakadan 3 puanı, 3 golle alarak lider ile arasındaki puan farkını 1’e indirmeyi başardı.

Maçtan Dakikalar

Maçın henüz 16. dakikasında korner atışının kullanılmasının ardından Gençlerbirliği ceza sahası içinde karambol yaşandı. Deniz Vural önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

dakikada sağ kanattan getirilen topta Jailton etkili vurdu ancak top üstten auta gitti. dakikada Erdem’in korner vuruşunda arka direkte topu önünde bulan Nadir’in şutunu kaleci engelledi, dönen topu savunma uzaklaştırdı. dakikada frikikte Erdem topun başına geçti. Claro gelen ortaya iyi yükseldi ancak vuruşunda top üstten auta gitti. dakikada Ziya Alkurt’un sağdan taşıdığı topta Mehmet Akyüz kafayı vurdu ancak Emrullah gole izin vermedi.

İlk yarıda Abalı Denizlispor attığı tek golle 1-0 önde bitirmeyi başardı.

dakikada Mehmet Akyüz’ün pasına hareketlenen Recep sert vurdu, ancak kaleci Emrullah 2 hamlede de olsa topun kontrolünü sağladı. dakikada bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Recep Niyaz, klas vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. 0-2 dakikada sağ kanattan getirilen topta Kehinde açılan ortaya iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-3.

Karşılaşmanın son dakikalarında gelen bu golün ardından başka gol olmadı. Abalı Denizlispor, lider Gençlerbirliği’ni kendi evinde 3-0 yenerek önemli bir avantaj elde etti.