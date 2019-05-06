06 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 246,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 247 liradan, bin 626 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 647 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 589 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 609 liradan, 794 liradan alınan Yarım Ziynet 804 liradan ve 397 liradan alınan Çeyrek Ziynet 401 liradan satıldı.

(İHA)