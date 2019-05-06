Olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli 2 şahıs alışveriş merkezinin kafe kısmında oturan 1’i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kurşun yağmuruna tutulan 2 kişiden biri boynundan biri de, ayağından yaralandı. Motosikletli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alışveriş merkezinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün 17:44 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:49 TSİ
İstanbul Sarıyer'de AVM’de Silahlı Saldırı: 2 yaralı
Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin kafesinde oturan 1’i kadın 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli 2 kişi tarafından yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz