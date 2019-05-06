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YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi

YSK, 4’e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilerek, yenilenmesine karar verdi.

YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi mask
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YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi

YSK, 4’e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilerek, yenilenmesine karar verdi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter’den yaptığı açıklamada, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

İstanbul Seçim Sonuçları 2019 Genel Bilgiler

2019 yılı İstanbul Yerel Seçim sonuçları açılan sandık açıklamalarını takiben web sitemizden takip edilebilir. Merkez ve ilçe İstanbul seçim sonuçları 2019 resmi seçim sonuçlarına paralel olarak sayfamızdan yer alarak 31 Mart gününün seçim atmosferini canlı olarak yaşayabileceksiniz.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday seçim sonuçları,
  • Bağlı olunan ve diğer İstanbul ilçeleri yerel seçim sonuçları,

Sıcağı sıcağına takip edilebilecektir. Açılan sandık sayısı, sandıklardan çıkan oy sayısı ve adayların toplamda ne kadar oy aldığı gibi anlık bilgileri seçim gecesi takip etmek için oy kullanma işleminin bitmesi ardından sayfamızı ziyaret ederek anlık olarak seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz.

2019 İstanbul Belediye Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin Ankara sonuçları tüm Türkiye’nin merak konusu. Hangi ittifakın ya da partinin adayının İstanbul’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı Türkiye’nin merak edilen en önemli seçim sonuçları arasında yer alıyor.

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