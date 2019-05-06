YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi

YSK, 4’e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilerek, yenilenmesine karar verdi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter’den yaptığı açıklamada, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

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2019 İstanbul Belediye Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin Ankara sonuçları tüm Türkiye’nin merak konusu. Hangi ittifakın ya da partinin adayının İstanbul’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı Türkiye’nin merak edilen en önemli seçim sonuçları arasında yer alıyor.