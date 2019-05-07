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ABD Malezya'dan kaçırılan 57 milyon doları iade etti

Malezya'nın eski başbakanı Rezak'ın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında Malezya'dan ABD'ye transfer edildiği saptanan 200 milyon doların 57 milyon doları Malezya'ya iade edildi.

ABD Malezya'dan kaçırılan 57 milyon doları iade etti mask
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Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında Malezya'dan ABD'ye transfer edildiği saptanan 200 milyon doların (1,2 milyar TL) 57 milyon doları (346 milyon TL) Malezya'ya iade edildi.

Basına konuşan Malezya Başsavcısı Tommy Thomas, 1MDB'den ABD'ye aktarılan paraların bir kısmının eski Başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz ile bağlantısı bulunan Red Granite Pictures isimli Holywood firmasının hesabına geçirildiğini bildirdi.

ABD Hükümeti Parayı İade Ettiklerini Açıkladı

Başsavcı Thomas, ABD hükümetinin bu paraya geçen hafta el koyduğunu ve bugün itibariyle Malezya'ya iade ettiklerini açıkladı.

Thomas, geri kalan paranın da ilerleyen zamanlarda iade edileceğini vurguladı.

Diğer yandan yolsuzluk davaları süren Necip Rezak'ın, duruşma savcılarından Gopal Sri Ram'ın değiştirilmesi yönündeki talebi Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Bugün 09:15 TSİ AA - Gündem

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