Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava

Bu ilde Ramazanda su bedava
Amasya belediye başkanı olan ve aynı zamanda MHP MYK Üyesi olan Başkan Sarı vatandaşlara seslenerek, “Bol bol suyu harcayabilirler. Temizliklerini yapabilirler. Cam, çerçeve silebilirler. Helalı hoş olsun” dedi.
Akıllı su sayaçları olanlara ise 25 ton civarında su yüklemesi yapılacağına değinen Sarı, uygulamanın belediyeye getireceği tahmini maliyete ilişkin soruya ise “Biz matematiğe bakmıyoruz. Biz duaya bakıyoruz. Tahmini ne kadar bu işten dua gelirse o kadar oluyor” cevabını verdi.
(Murat Çelik /İHA)
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