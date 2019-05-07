7 Mayıs'da Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.180,99 puan ve yüzde 2,35 azalışla 90.801,28 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 3,43, holding endeksi yüzde 2,20 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 4,06 ile elektrik oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,03 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 92.982,27 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Borsanın düşüşe geçmesi hem borsada hisseleri bulunan büyük şirketlerin hem de borsada yatırımda bulunan hissedarların yakından ilgilendiği bir gelişmedir. Nitekim borsa, ülkemiz esasında konuşursak İstanbul borsası, yatırımcıların yasal olarak büyük çapta kazançlar elde edebilecekleri ekonomik bir faaliyet alanıdır. Bu alanda yatırımcılara birçok seçim özgürlüğü ve fırsat şansı tanınmaktadır. Ancak yatırımcıların doğru stratejik hamleleri yapmaları borsadan kazançlı çıkmanın en temel kurallarından biridir.

Borsanın düşüşe geçmesiyle, uzun vadede elde ettiğiniz kazanç ortak olduğunuz hisselerin durumu göz önünde bulundurularak bir anda buhar olabilir. Bu sebeple yatırımcıların her daim bu riski göz önünde bulundurmaları gerekir. Öte yandan hisselerin alımı ve satımı konusunda günlük trendlere uyum sağlayamamak birçok borsacının kabusu olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden günlük trendlerin takibi çok önemlidir. Tecrübeli borsacılar, borsanın düşüşe geçmesini de çoğu zaman yatırım fırsatı olarak görmektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda borsanın durumu hakkında anlık bilgilere ulaşmak oldukça mühim bir konudur. Bu sebeple internet haber sitemizi güncel olarak takip ederek borsanın son durumu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.