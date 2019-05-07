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Papua Yeni Gine’de 7,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine’nin, Morobe vilayetine bağlı Bulolo kasabasında sabaha karşı 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami uyarısı verilmedi.

Papua Yeni Gine’de 7,2 büyüklüğünde deprem mask
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Papua Yeni Gine’de 7,2 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusunun güneybatısında yer alan Papua Yeni Gine’de sabaha karşı 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Morobe vilayetine bağlı Bulolo kasabasında meydana gelen depremin çok derinde yaşandığı için tsunami tehdidi olmadığını söyledi. Başkent Port Moresby’den 250 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem bölgede elektriklerin kesilmesine, eşyaların raflardan düşmesine neden oldu. Depremle ilgili ciddi bir hasar ve can kaybı bildirilmedi.

Bulolo Polis Şefi Müfettiş Leo Kaikas, "Henüz ciddi bir hasar yok. Hala durumu değerlendiriyoruz" dedi. Bir otelde çalışan görgü tanıkları, masalardan nesnelerin düştüğünü söylerken, Lae bölgesinde yaşayanlar depremin raflardaki eşyaların yere düşmesine neden olduğunu ve bazı yerlerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.

Papua Yeni Gine’de geçtiğimiz yıl Şubat ayında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Deprem Ne Demek? (Bilgi Haberi)

Depremin anlamı, yeryüzüne enerji çıkması sonucu meydana gelen sarsıntıdır. Depremler sarsıntı olarak ya da yer değiştirme olarak gerçekleşir. Depremler, tsunamilere, yanardağ patlamalarına da neden olabilir. Tam tersi, bir yanardağ patlaması da depreme neden olabilir. Bunlar, bağlantılı olaylardır. Her ne kadar yanardağ patlamaları depreme neden olsa da, depremler genellikle fay hattının çatlaması ve yeryüzüne enerji açığa çıkması sonucu meydana gelir. Deprem şiddeti ne kadar büyük olursa, yeryüzünde meydana gelen sarsıntı da o derece artar.

Artçı Deprem Nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra oluşur. Artçı depremler, genellikle uzun bir süre devam eder. Bu tarz depremler, ana depremin olduğu yerde olur. Yavaş yavaş şiddeti azalarak sona erer. Bahsi geçen depremler, belki 3 belki 6 ay bile sürebilir. Artçı deprem sayesinde, depremden sonra hasar görmüş, ayrılmış levhalar, yerine oturur. Ana deprem sonrası oluşan depremler, büyük bir depreme de sebebiyet verebilir. Deprem merkezinin etrafında aktif fay mevcutsa, artçı depremler onu tetikleyebilir. Bu noktada, sismologların incelemeleri sonucunda, önlemler alınmalıdır.

Bugün 10:44 TSİ İHA - Dünya

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