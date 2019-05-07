Ankaranın ilk teknoloji fuarı I-TECH

SON TEKNOLOJİNİN BULUŞMA NOKTASI I-TECH 14-16 HAZİRANDA

YAPAY ZEKANIN SON TRENDLERİ I-TECHTE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Dünya devi Microsoftun sponsorluğunda Ankaranın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı 14-15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Başkentin ilk teknoloji fuarı I-TECH 14-15-16 HAZIRAN tarihlerinde Ankara Üniversitesinde gerçekleşecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odasının destekleri ve Ankara Üniversitesi AKILLI SISTEMLER VE TEKNOLOJILER Uygulama ve Araştırma Merkezi ASTAM işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan I-TECH milyonların takip ettiği YOUTUBER ORKUN IŞITMAKı ağırlayacak.

Teknolojinin Enleri Ödüllerine ve Ankaranın En Büyük Cosplay Yarışmasına ev sahipliği yapacak olan I-TECHTE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK YAPAY ZEKA ROBOTIK INTERNET OF THINGS DRONE E-SPOR E-MÜZIK EVDE EĞLENCE 3D YAZICILAR OYUN EKIPMANLARI START-UP MELEK YATIRIMCILAR MOBIL APLIKASYON SISTEMLERI UYKU TEKNOLOJISININ profesyonelleri deneyimlerini ve ürünlerini katılımcılarla paylaşacak. UYKU TEKNOLOJISI alanında Uyku Terapi Seansları esnasında kullanılan teknolojiler ve cihazlar ile birlikte dünyanın en önde gelen firmalarının UYKU TERAPI ürünleri I-TECHTE olacak.

YAPAY ZEKADA DÜNYA LİDERLERİ I-TECHTE Robotik teknolojilerde en gelişmiş teknolojilerle çağın ihtiyaçlarına farklı ve özgün çözümler üretmek üzere kurulan şirketler özellikle gelişme çağlarındaki çocuklar için robotik kitlerle eğitim alanında faaliyet gösteren markalar fuarın dikkat çeken alanları arasında yer alıyor.

ROBOTIK SÜREÇ OTOMASYONU ve YAPAY ZEKA konusunda dünyanın lider yazılım sirketleri ROBOTIK SÜREÇ OTOMASYONU ÇÖZÜMLERINI ve dikkat çekici yetkinliklerini fuarda sergileyecek. Fuarın ana sponsoru olan dünya devi Microsoftun yapay zeka teknolojileri ile birlikte en sevilen oyunları dünyanın en güçlü konsollarında oynama imkanı veren eğlence konsolu Xboxın son trendleri ANKARANIN EN BÜYÜK COSPLAY ETKINLIĞINDE fuar katılımcılarını tüm nesillerin yaşadığı oyun deneyimini yaşamaya davet edecek.

YATIRIMCILAR VE UZMANLAR BİRARADA Teknoloji sektörünün bir araya geleceği I-TECH ayrıca uzman araştırmacı ve akademisyenleri Start-upları küresel ve yerel sektör liderlerini Kalkınma Ajansları Teknoparkları yatırımcıları teknolojik kanaat önderlerini ve sosyal medya fenomenlerini ağırlayacak.

Katılımcı markaların ürün ve teknolojilerini doğrudan tanıtma imkanı bulacağı I-TECHte yeni iş birlikleri köprüsü kurulurken geleceğe yön verecek fikir ve ürünlere SPONSORLUK FIRSATLARI doğacak. Ziyaretçilerin teknolojik inovasyonları birebir deneyimleme imkanı bulacağı I-TECHte interaktif söyleşiler gerçekleşirken katılımcılar teknolojiye yön veren liderlerin başarı hikayelerini dinleyebilecek. Türkiyenin küresel bir İLERI TEKNOLOJI ÜSSÜ olma vizyonu ile düzenlenen I-TECH renkli teknolojik şovlara ev sahipliği yapacak.

ORKUN IŞITMAK I-TECH ANKARADA I-TECH milyonlarca takipçisi bulunan ROYAL YOUTH gibi TÜRKIYENIN EN BÜYÜK E-SPORTS takımlarını ağırlayacak profesyonel takımlar eşliğinde oynanan LEAGUE OF LEGENDS turnuvalarında FRİG KUPASI sahibini bulacak.

I-TECHte sosyal medyanın yapay zekanın E-music E-sports Gaming Console Gaming ve Roboticsin önemli isimleri ziyaretçilere deneyimlerini aktarırken kablosuz teknolojilerden dronelara sanal gerçeklikten 3D yazıcılara otonom araçlardan sensör teknolojisine kadar ürünler sunan katılımcılar yer alacak GLOBAL TRENDLER keşfedilebilecek.

HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH Fuarını destekleyen kurumlar arasında ATO Ankara Kalkınma Ajansı BTK TBV TÜBİTAK DEİK ASO TÜBİSAD ETİD TESİD Digital Europe Consumer Technology Association MMA WITSA EITO ITOCA ve Ankara Üniversitesi yer alıyor.