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Otomobilde En Çok Tercih Edilen Renk "Beyaz"

Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,2’sinin beyaz renkte olduğu görüldü.

Otomobilde En Çok Tercih Edilen Renk "Beyaz" mask
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Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, motorlu kara taşıtlarına ait Mart verilerini inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı görüldü. Böylelikle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Mart sonu itibarıyla 22 milyon 972 bin 552 olarak saptandı. Trafiğe kayıtlı araçlar içinde beyaz renkli otomobiller ise her zaman ön planda olurken Ocak-Mart döneminde trafiğe kayıt yaptıran 95 bin 583 aracında yüzde 53,2’sinin beyaz olduğu kaydedildi. Geri kalan yüzde 23,7’lik kısım ise gri renk olurken, yüzde 7,4’ü siyah, 5,7’si de kırmızı oldu.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılında otomobillerle alakalı basında 45 bin 160 adet haber çıkışı tespit edildi. Otomobillerle alakalı basına yansıyan haber başlıklarında ise trafikte yaşanan sıkıntıların ön planda olduğu gözlendi.

(İHA)

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