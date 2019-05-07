Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:24 TSİ- Yaşam G: Bugün 11:25 TSİ

07 Mayıs 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle:

07 Mayıs 2019 Yurtta Hava Durumu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin kıyıları hariç), İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25

Bugün 11:24 TSİ İHA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Vitamin Kaynağı Madımak Otu mask
Vitamin Kaynağı Madımak Otu
İşte SGK’nın En Çok Malulen Emekli Ettiği Hastalıklar! mask
İşte SGK’nın En Çok Malulen Emekli Ettiği Hastalıklar!
Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı mask
Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı
Ankara Flaş Haber - Son dakika ankara flaş haber mask
Ankara Flaş Haber - Son dakika ankara flaş haber
Ankara Haber Yerel - Ankara Yerel Haber Son Dakika mask
Ankara Haber Yerel - Ankara Yerel Haber Son Dakika
Yenimahalle Haberleri Ankara - Son Dakika Güncel Yenimahalle Haber mask
Yenimahalle Haberleri Ankara - Son Dakika Güncel Yenimahalle Haber
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı mask
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu mask
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
Garanti Bankası'ndan Ramazan Ayına Özel Kampanya mask
Garanti Bankası'ndan Ramazan Ayına Özel Kampanya

GALERİ

6 Mayıs Günün Özet haberleri mask
6 Mayıs Günün Özet haberleri
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Avukat Rahmi Özkan Kimdir? mask
Avukat Rahmi Özkan Kimdir?
Ebru Şallı Kimdir? mask
Ebru Şallı Kimdir?
Tolgahan Sayışman Kimdir? mask
Tolgahan Sayışman Kimdir?
Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı mask
Dikmen Vadisi'nde Japon Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL