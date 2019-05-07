07 Mayıs 2019 Yurtta Hava Durumu

Yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin kıyıları hariç), İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
- Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
- Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz