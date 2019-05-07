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Kızılay iftar sofraları insanlığı birleştirdi

Türkiyenin dört bir tarafında Somaliden Bosna Herseke Kudüs ve Gazzeden Endonezyaya kadar geniş bir coğrafyada iftar sofraları kuran Türk Kızılay günler öncesinden başladığı Ramazan gıda yardımlarını da sürdürdü.

Kızılay iftar sofraları insanlığı birleştirdi mask
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KIZILAYIN IFTAR SOFRALARI IHTIYAÇ SAHIPLERINI BULUŞTURDU

BU YIL YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA TOPLAM 14 MILYON IHTIYAÇ SAHIBINE RAMAZAN YARDIMI YAPMAYI HEDEFLEYEN TÜRK KIZILAY RAMAZANIN ILK IFTARINDA ON BINLERCE INSANI DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAKI IFTAR SOFRALARINDA BULUŞTURDU

Türkiyenin dört bir tarafında Somaliden Bosna Herseke Kudüs ve Gazzeden Endonezyaya kadar geniş bir coğrafyada iftar sofraları kuran Türk Kızılay günler öncesinden başladığı Ramazan gıda yardımlarını da sürdürdü.

MESCID-I AKSADA IFTAR SOFRASI KURULDU

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksada Ramazan boyunca iftar sofrası kuracak olan Türk Kızılay ilk iftar programında yüzlerce insanı aynı sofra etrafında buluşturdu. Mescid-i Aksaya ibadete gelen Müslümanlar Ramazanın ilk orucunu Kızılay iftar sofrasında açtı.

Geniş bir coğrafyada insani yardım çalışması yürüten Kızılayın kurduğu iftar sofralarından ilk oruç ise Türkiyeden binlerce kilometre uzakta Endonezyada açıldı. Geçtiğimiz aylarda deprem ve yanardağ patlamasında yüzlerce vatandaşını kaybeden Endonezyaya destek olmak için iftar sofrası kuran gıda yardımında bulunan Türk Kızılay afetzedelere sağlıktan eğitime birçok konuda destek olmayı sürdürüyor.

YETIMLER UNUTULMADI

Somali Irak Afganistan Gazze Bosna Hersek Suriye ve daha birçok coğrafyada ilk iftar sofralarını yetimler için kuran veya yetimleri iftar sofralarında buluşturan Kızılay Bosna Hersekte anlamlı bir organizasyona da imza attı. Tarihin en büyük katliamlarından birinin yaşandığı Srebrenitsada yetimler için iftar organize eden Kızılay katliamda çocuklarını kaybeden ve Srebrenitsa Anneleri olarak anılan acılı anneleri de unutmadı. İlk iftarlarını yetim çocuklarla birlikte yapan Srebrenitsa Anneleri Türk halkına şükranlarını sundu.

Kızılay yurtiçinde ise şubeleri aracılığıyla iftar sofraları kurdu ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttı. Ağrı Ankara Aydın Bitlis Bingöl Denizli Hatay İstanbul Mersin ve daha birçok il ve ilçede kurulan iftar sofralarında on binlerce vatandaş Ramazanın ilk orucunu açtı.

Bugün 11:24 TSİ Ankara- Yaşam

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