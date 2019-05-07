İstanbul Kapalıçarşı’da 6,1230 liradan alınan dolar 6,1250 liradan, 6,87 liradan alınan euro ise 6,8720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 6,0140 liradan, 6,7340 euro ise liradan satılmıştı.
Bugün 11:28 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:31 TSİ
07 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 6,1250 liradan, euro ise 6,8720 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz