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07 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 6,1250 liradan, euro ise 6,8720 liradan güne başladı.

07 Mayıs 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
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İstanbul Kapalıçarşı’da 6,1230 liradan alınan dolar 6,1250 liradan, 6,87 liradan alınan euro ise 6,8720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 6,0140 liradan, 6,7340 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

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