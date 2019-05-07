Garanti Bankası'ndan Kadın Girişimciler İçin İşbirliği

Garanti Bankası, Türkiye'deki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile imzaladığı protokol kapsamında, 390 milyon liralık finansmanı kullanıma sundu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde IFC ile bir protokol imzalayan banka, kadın girişimcilere yönelik 390 milyon liralık finansman desteği verecek.

Bu kapsamda Garanti, küçük ve orta ölçekli işletme sahibi kadın girişimciler için 36 aya varan vade ve özel faiz oranlarıyla 50 bin liradan 500 bin liraya kadar finansman sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, kadınların ekonomik kalkınmanın çok önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, banka olarak Türkiye'de kadın girişimcilerin sayısını artırmak, işlerini büyütüp ekonomiye sağladıkları katkıyı güçlendirmek adına her zaman onların yanında olmaya büyük önem verdiklerini kaydetti.

Kadın girişimcilere sağladıkları desteği finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olarak dört ana başlıkta topladıklarını aktaran Erbil, "Kadın Girişimci Yönetici Okulu programımız kapsamında kadın girişimcilerin eğitim ihtiyacını karşılarken, cesaretlendirme tarafında ise bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile kadın girişimcilerin başarı hikayelerinin özellikle kendileri gibi girişimci kadınları motive etmesinde önemli bir rol oynuyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Erbil, geçen günlerde, Eximbank'la anlaşma imzalayarak ihracat yapan kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmalarına katkı sunmaktan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İşletmelerinin finansal ihtiyacının karşılanması amacıyla onları teşvik edecek ve finansmana ulaşmalarını kolaylaştıracak kaynakları yaratmak üzere bütünsel kadın girişimcilik programını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu anlayışla 2006'dan beri, 13 yılda kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteği 5,5 milyar liraya ulaştı. Bu çalışmalarımızın önemli bir sonucu da IFC ile imzaladığımız protokol oldu. Anlaşmayla birlikte kadınlarımıza işlerini büyütebilmeleri ve sürdürülebilir kılabilmeleri amacıyla çok özel faiz oranıyla 50 bin liradan 500 bin liraya kadar uzun vadeli kredi imkanı sunmuş oluyoruz. Türkiye'de kadın girişimciliğini destekleyen ilk özel banka olarak, finansmana erişimin çok önemli olduğu bir dönemde kadınlarımıza böylesine uygun şartlarda bir destek paketi sağlamaktan da son derece mutluyuz. Türkiye ekonomisinin kadınlarımızın çalışma azmi, girişimci ruhu ve istihdama daha büyük oranlarda katılımıyla çok daha hızlı büyüyeceğine inancımız tam."