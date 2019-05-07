Doğum İzni Nasıl Alınır ve Kullanılır

Doğum İzni Kimden Alınır

Doğum izni alınacak kişi anne adayının çalıştığı kurumda yetkili olan kişidir. Anne adayının ya da doğurmuş annenin izin alması için dilekçe yazarak yazılı olarak başvuru yapması gerekir. Dilekçede başvuru yapan kadının doğum iznini kullanmak istediği tarih ile birlikte, doğum yapmayı planladığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.

Doğum İzni için Planlama Yaparken Doktorunuz ile Birlikte Çalışın

Doğum izni hem bebek hem de annenin sağlığı için önemlidir. Bu sürecin ne zaman başlaması gerektiği ve ne kadar süre boyunca kullanılması gerektiği yasalar ile belirlenmiştir. Buna karşın, yasalardan ziyade anne adaylarının bir sağlık uzmanı ile irtibat halinde olarak planlama yapması daha faydalı olacaktır.

Doğum izni süresi doğumdan önce ücretli olacak şekilde 2 ay olarak belirlenmiştir. Doğumdan sonra da bir 2 ay daha ücretli olarak kullanılabilir. Bundan sonra fazladan izin kullanmak isteyen anneler daha fazla ücretli izin kullanmasalar da 6 ay boyunca ücretsiz izin kullanabilirler. Daha fazla kullanmak isteyen çalışanların dilekçe ile başvuru yapmaları gerekir.

Doğum İzni Nasıl Kullanılır

Doğum izni kullanmak için anne adayının çalışmış olduğu kuruma yazılı bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu dilekçede anne adayının ne zaman doğum yapmayı planladığı, hangi tarihler aralığında izinli sayılacağı gibi gerekli bilgiler eksiksiz olarak yer almalıdır.

Anne Adayları Ne Kadar Süre Boyunca Doğum İzninden Faydalanabilirler?

Doğum izni süresi doğumdan önce ücretli olarak 2 ay için kullanılabilir. Hamileliğin ilerlemesi ile birlikte özellikle son aylara gelindiği zaman anne adayları çalışmakta zorlanırlar. Bunun için izin kullanmak yerinde olur. Doğumdan sonra anne adaylarının ücretli olarak kullanabilecekleri bir iki ayları daha bulunur. Bu sürede anne bebeği ile vakit geçirebilir.

Doğum izni hakkında karar anne adayının lehine olarak verildiği takdirde bu sürelerin uzatılması mümkündür. İş Kanunu yasasına göre annenin aleyhine karar çıkarılması mümkün değildir.

Anne adayları doğumdan sonra daha fazla izin kullanmak istedikleri takdirde ücretsiz olarak 6 aya kadar varan izin kullanabilirler. Bunun da ayrıca dilekçe de tarihleri ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir.

Memur Anneye Doğum İzni Kaç Gün?

Memur annenin toplam doğum izni süresi, azami 120 gündür. Doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere, toplamda 16 haftalık doğum iznine sahip olan memur anneler, 120 günlük izinlerini kullandıktan sonra, süt izinlerini 12 ay boyunca süt izni kullanabilmektedir. Doğum yapan memurun hakları 2019 yılında daha da kapsamlı hale getirilmiştir. 2019 yılı itibarıyla, eşi doğum yapan erkek memura 10 günlük izin verilmektedir. Bunun haricinde, doğum esnasında vefat eden kadın memura tanınan tüm izin hakları, kocasına devredilmektedir.

Doğum sonrası ücretsiz izin yönetmeliği kapsamınca, memur annelerin 6 aya kadar ücretsiz izin kullanmaları mümkündür. Analık izninin bitiminin hemen ardından, doğum yapan memurlar ilk hamileliklerinde 2 ay, ikinci hamileliklerinde 4 ay, üçüncü hamileliklerinde ise 6 aylık bir süre boyunca yarı zamanlı çalışma hakkına sahiplerdir. Çoklu doğumlarda ise, bu süreler1 ay daha eklenmektedir. Eğer çocuk engelli doğarsa, çocuğun engellilik durumunun tespiti yapılması şartıyla, anneye 12 ay yarı zamanlı çalışma izni verilir.

Memura Süt İzni

Doğum yapan memurların süt izinleri, analık izninin bitmesinin ardından, ilk 6 ay günde 3 saat, son 6 ay günde 1,5 saat olmak üzere 12 ay boyunca verilebilmektedir. Süt izninin hangi saatler arasında kullanacağı, kadın memur tarafından bizzat belirlenmektedir.

Özel Sektörde Doğum İzni Ne Kadar

Özel sektörde doğum izni süresi İş Kanunu kapsamınca 6 ay boyunca ücretsizdir. Doğum izni süreci işçinin durumuna bağlı olarak lehine olacak şekilde uzatılabilir. Fakat işçinin aleyhine karar verilmesi söz konusu olamaz. İş Kanunu ile birlikte hem anne hem de babanın doğumdan önce ve doğumdan sonra hakları güvence altına alınmıştır.

Doğum izni süresi hangi sektörde olduğuna bile bakılmaksızın, 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte işçilere kolaylık sağlayacak şekilde kullandırılması zorunludur.

Doğum İzni Kanunu ile Birlikte Anne Adaylarına Kolaylık Sağlanması Amaçlanmıştır

Doğum izni kullanmak için hamilelik süresince düzenli olarak yapılması gereken kontroller sırasında anne adayı için ücretli izin kullanma hakkı bulunur. İş veren anne adayına bu sürede geçen çalışma ücretini kesintisiz olarak vermekle yükümlüdür.

Doğum izni kullanmak için çalıştığınız kuruma dilekçe yazarak başvuruda bulunmanız gerekir. İzni nasıl böleceğiniz, hangi tarihlerde kullanacağınız işçi olarak tamamen size bırakılmıştır. Bu süreçte bir doktordan destek almanız sizin için faydalı olacaktır.

Kaçıncı Haftada Doğum İznine Çıkılır

Doğum iznine çıkılacak hafta ideal olarak 32. Hafta olarak belirlenmiştir. Bu süreçte doktorunuzdan destek almanız hem sizin hem de bebeğinizin sağlısına olumlu katkılar yapabilir. İş Kanununda yer alan maddeye göre anne adayları doğum yapmadan önce 2 aya kadar ücretli olarak izin kullanabilirler. Doğum yaptıktan sonra anneler bir kere daha 8 haftalık izin kullanma hakkına sahip olacaklardır.

Doğumdan sonra bebekleri ile daha fazla ilgilenmeyi dileyen anneler 6 aya kadar izin kullanabilirler. Fakat bu 6 ay boyunca maaşlarını alamazlar.

Doğum İzni Süresi Belirlenirken Kurum Annenin Lehine Karar Verebilir

Doğum izni süresi İş Kanunu’nda net bir şekilde belirlenmiş olmasına karşın annenin çalıştığı kurumdan annenin lehine olacak şekilde farklı bir karar çıkması mümkündür.

Doğum izni kullanmak isteyen anne adaylarına verilecek en önemli öneri bu süreçte yapılacakların ve iznin nasıl kullanılacağı gibi konularda önceden planlama yapılmasıdır. Planlama yaparken hem bebek hem de anne sağlığı dikkatlice göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

Çalışan Anneye Doğum İzni Parası

Çalışan annelere doğum izni ücreti devlet tarafından, peşin olarak ödenmektedir. 12.01.2019 tarihinde meydana gelen değişmeye göre, çalışan annelere verilecek doğum izni parasında, bin 317 TL’lik artış gerçekleşmiştir. 2019 yılı itibarıyla, çalışan annelerin alacağı en düşük doğum izni parası, 6 bin 367 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücrette meydana gelen artış sayesinde, çalışan annelere verilecek doğum izni parasında da artış meydana gelmiştir. Bebek sahibi olarak, iş görmezlik ödeneği altında, devletten para alan annelere ödenecek tutarlar, maaşa göre şu şekilde sıralanmaktadır:

2 bin558 TL maaş alan bir anneye 6 bin 367 TL,

3 bin TL maaş alan bir anneye 7 bin 466 TL,

4 bin TL maaş alan bir anneye 9 bin 955 TL,

5 bin TL maaş alan bir anneye, 12 bin 444 TL ödenek çıkartılmaktadır.

Çalışan Anneye Doğum İzni Parası Nasıl Alınır?

Doğum izni parası almak için, hamileliğin 32. Haftasına girilmiş olması ve doktor tarafından verilecek olan doğum izni belgesiyle, hamileliğin haftası ve tahmini doğum süresi belirtilmiş olur. Böylece çalışan annenin izin süreci yasal olarak başlar. Doğum iznine ayrılan annelerin maaşı, işveren tarafından ödenmez. SGK, annelerin mağduriyetini önlemek adına, annenin maaşının bir kısmını kendisine ödemektedir. Doğum iznine ayrıldıktan sonra, SGK tarafından iş görmezlik ücreti almak isteyen annelerin yapmaları gerekenler şu şekilde sıralanır: