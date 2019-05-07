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Quick Sigorta, “Sigortacılıkta İnovasyon” Konulu Yarışmada Finale Kaldı

EFMA’nın düzenlediği “Sigortacılıkta İnovasyon” konulu yarışmada Quick Sigorta finale çıktı. Yarışmanın sonuçları 24 Haziran'da Amsterdam'da düzenlenecek olan törende açıklanacak.

Quick Sigorta, “Sigortacılıkta İnovasyon” Konulu Yarışmada Finale Kaldı mask
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Quick Sigorta, Avrupa Finansal Yönetim Derneği’nin (EFMA) düzenlediği “Sigortacılıkta İnovasyon” konulu yarışmada finale kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EFMA’nın düzenlediği “Sigortacılıkta İnovasyon” konulu yarışmaya bu yıl 54 ülkeden, 287 şirket 395 proje ile katıldı. Quick Sigorta “Sigortacılık Ekosistemi” dalında finale kalan 9 şirket arasında yer aldı. 24 Haziran 2019 tarihinde Amsterdam’da yapılacak törenle her kategorinin birincisi açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kuruluş gününden bu yana sürdürdükleri dijital yönetim anlayışı ve iş süreçlerinin her aşamasında inovatif yaklaşımlara verdikleri değerin artık meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, “İnovasyon konusunda dünya ölçeğinde yarışıyoruz, çünkü bunu hak ettik. Sürekli olarak kendini yenileyen ve çağın gereklerine uyan iş modelimiz ile inovatif yaklaşımları sürekli, destekledik. Şimdi bunların karşılığını alıyoruz. Dünya ölçeğinde Türkiye’yi temsil eden bir şirket olmanın mutluluğu çok güzel.” ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise yarışmaya dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığını aktararak, “54 ülkeden, 287 şirketin 395 projesi 7 ayrı kategoride değerlendirildi. 7 ayrı kategoride finale 63 proje kaldı. Quick Sigorta Sigortacılık Ekosistemi kategorisinde, QWORLD Dijital Ekosistem ile finale kaldı. Finale kalan Türkiye’den tek sigorta şirket olduğumuzun altını çizmek isterim. Finalde ise Generali Çin, AIG Amerika, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladesh, Verti Seguos İspanya, The Hong Kong Federation of Insurers Hong Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde Amsterdam'da düzenlenecek olan törende açıklanacağını anımsatan Güzey, yüzlerce proje arasından finale kalmanın çok önemli olduğunu, finalde ise yine iyi bir derece alacağına inandığını kaydetti.

Quick Sigorta, geçen yıl 133 ülkeden 4 bin 812 katılımcının olduğu sigortacılıkta inovasyon yarışmasında Avrupa birincisi olmuştu.

Bugün 12:28 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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