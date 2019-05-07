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Beş Bakanlık ''Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" İmzalayacak

Çocukların "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması amacıyla 5 bakanlık tarafından protokol imzalanacak.

Beş Bakanlık ''Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" İmzalayacak mask
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ANKARA(AA) - Çocukların, aralarında "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması ve bu sorunun toplum ile medya tarafından daha doğru değerlendirilmesi amacıyla 5 bakanlık tarafından "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" imzalanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, çocukların sanal ortamdaki tehditlerden korunması amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda çocukları, eğiticileri ve aileleri internetin güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirmek için "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" hazırlandı. Söz konusu protokol, ilgili bakanlıkların üst düzey yetkililerinin katılımıyla bugün saat 18.30'da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenecek törende imzalanacak.

Protokol doğrultusunda, çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere, akademik çevrenin desteğiyle değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak.

Eğitimlerin çocuklara uygun iletilmesi ve eğitici kaynaklı risklerin asgari düzeye indirilmesi için öncelikle eğiticilere eğitim verilecek.

Eğitimler ülkenin en ücra köşelerine ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da gençlik merkezleri ve öğrenci yurtları başta olmak üzere ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılacak eğitimler sayesinde sanal tehditlere karşı tedbirlerin bilinirliği artırılacak.

Oluşturulacak yürütme kurulu vasıtasıyla çocuklara yönelik yeni tehditlerin ortaya çıkması durumunda hızla karar alınarak gerekli adımlar atılacak.

Sorunla mücadelede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacakları dokümanlarda, ülke genelinde ortaklık sağlanacak.

Eğitimler, toplum ve medyanın sanal tehditleri daha doğru değerlendirmesine yardımcı olacak.

Eğitimlerle, geleceğin yetişkini olan çocukların, siber güvenlik bilincine sahip olması ve bu sayede çevrimiçi dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine yetkisiz erişim gibi siber suç türlerinin mağduru olma olasılıklarının azaltılması da hedefleniyor.

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Bugün 12:33 TSİ AA Ankara- Eğitim

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