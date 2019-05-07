Emeklilik yaşı kaç? Kaç yaşında emekli olunur?

Emeklilik süresi e-Devlet üzerinde yer alan emeklilik hesaplama tablosuna göre 7 bin prim günü kadardır. Bu kural emeklilik sigorta tarihi 2008’e kadar olan kişileri kapsamaktadır. Her çalışan şüphesiz emekli olacağı ve artık çalışmak zorunda olmayacağı zamanların hayalini kurar.

Emekli olmak için doldurulması gereken yaş 55’tir. 55 yaşına girmeyen adayların emekli olması mümkün değildir. Emekli olmak için aynı zamanda 25 yıldan sigortalı olma zorunluluğu bulunuyor.

Emekli olan adayların yaşlılık ve ölüm sigortaları dahil olmak üzere ödemelerini tamamlamış olmaları şart.

Emeklilik şartı olarak ilk sırada 55 yaşını doldurmuş olma geliyor. Kişiler en az 5 bin günü doldurmuş olmalı ve bununla beraber en az 25 senelik sigorta sahibi olmalıdır. Tam emekli aylığı almak isteyen kişiler bu şartları yerine getirdiklerinden emin olmalıdırlar.

Emeklilik durumunu kontrol etmek isteyen kişiler e devlete girerek emeklilik hesaplama tablosundan bilgi edinebilirler.

Emekliliğin dolması için 7 bin prim günü şartının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şart ilk sigortalanma tarihi 1999 ile 2008 arasında olan kişiler için geçerlidir. Vatandaşlar daha az pirim gün sayısı ile emekli olmak isteyebilirler. Böyle bir durumda en az 25 sene boyunca sigortalı olma şartının sağlanması gerekir.

Emekli Olmak için Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar Nelerdir?

Emeklilik süresinin dolması emeklilik için gereken ilk şarttır. Diğer şartlar arasında sigortalılık süresi ve yaş şartıdır. Emekli olmak isteyen kişiler SSK yani 4a, bağkur yani 4b, memur emekli sandığı yani 4c için farklı hesaplama tablosu bulunur. Bu hesaplama tablosunu görmek isteyen kişiler e devlet üzerinden hesaplarına giriş yapabilirler.

Emeklilik şartını yerine getirdiyseniz ve detayları öğrenmek istiyorsanız, e devlet ana sayfasını açın. Karşınıza çıkan sorgu ekranı üzerinden şimdi kimliği doğrula seçeneğini işaretleyin. Daha sonra kimlik no ile şifrenizi girin. Eğer şifrenizi unuttuysanız postaneden 2 TL karşılığında yeni şifre talebinde bulunarak şifrenizi edinebilirsiniz.

Emeklilikte Kaç Yaşa Tabiyim

Emekli olmak için gerekli olan gün sayısı 7 bindir. Bu süre ilk sigortalanma tarihi 1999 ile 2008 arasına denk gelen kadın ve erkekler için geçerlidir. 4500 prim günü ile emekli olmak isteyen kişilerin en az 25 yıllık sigortalı olmuş olmaları gerekiyor.

Geçtiğimiz sene 12 milyon emekli Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyelerini aldılar. Çalışanların en büyük hayali olan emeklilik için belli şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Bu şartların başında emeklilik yaşı geliyor. Emeklilik yaşını doldurmayan çalışanlar emekli olamıyor.

Emekli Olabilmek için Yerine Getirilmesi Gereken 3 Şart Nedir?

Emeklilik hesaplaması yaparken ilk şart sigortalı olarak bulunula süredir. Bir diğeri prim gün sayısı son olarak ise yaş şartıdır. Her emekli olmak isteyen vatandaş aynı adımlardan geçmez. 4a yani SSK, 4B yani Bağkur, memur emekli sandığı yani 4C çalışanları için farklı bir hesaplama tablosu bulunur.

Bu hesaplamayı öğrenmek için e devlet adresinizi ziyaret etmeniz gerekir. Şifrenizi unuttuysanız postaneden 2 tl karşılığında öğrenebilirsiniz.