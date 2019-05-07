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EGM İstanbul Drone İle Denetim Gerçekleştirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Trafik kazalarını önleme planı" kapsamında, Avcılar-Hadımköy gişelerinde drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

EGM İstanbul Drone İle Denetim Gerçekleştirdi mask
EGM İstanbul Drone İle Denetim Gerçekleştirdi mask
EGM İstanbul Drone İle Denetim Gerçekleştirdi mask
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Emniyet Genel Müdürlüğü, "Trafik kazalarını önleme planı" kapsamında Avcılar-Hadımköy gişelerinde drone ile denetim gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, hatalı sürücüler drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Avcılar-Hadımköy mevkisinden havalanan drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Uygulama noktası birimlerinde bekleyen ekipler hatalı sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı.

1 SAATTE 25 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Bir saat içerisinde 25 araç sürücüsüne ceza yazılırken, en çok cezai işlemin emniyet kemeri takmayan sürücülere uygulandığı gözlemlendi. Uygulamada seyir halinde cep telefonuyla görüşen, emniyet kemeri takmayan, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüler havadan drone ile tespit edildi.

Mesut Gündüzlü isimli sürücü, emniyet kemeri takmadığının drone ile tespit edildiğini söyleyerek, ”Yapacak bir şey yok cezamızı çekeceğiz” diye konuştu. Drone destekli uygulamanın il genelinde sürdürüleceği bildirildi.

(Erdal Can İçelli /İHA)

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