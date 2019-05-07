Fenerbahçe ambleminin anlamı ve hikayesi

Fenerbahçe Amblemi

Fenerbahçe ambleminin anlamı deniz feneridir. Fenerbahçe logosu ilk renkleri ise sarı-beyazdır. Ardından yöneticiler bu amblemi beğenmez. O zamanlar, çizim yeteneği bir hayli iyi olan Hikmet Bey’e çizdirirler. O gün çizilen amblem, Fener’in amblemi olmuştur. Şu an kullanılan amblem, Hikmet Bey’in çizdiği amblemdir. Hikmet Bey’in çizdiği amblemin renkleri ise sarı-lacivert ağırlıklı olmak üzere 5 adettir.

FB Spor Kulübü 1907 yazan daire, temiz ve dürüstlüğü, kırmızı renk Türk bayrağını ve Fenerbahçe arasındaki ilişkiyi, sarı renk diğer takımların Fenerbahçe’ye duyduğu kıskançlığı, lacivert renkteki kalp ise asilliği, amblemin ortasından çıkan palamut Fenerli olmanın verdiği güç ve kudreti, yeşil ise başarıyı temsil etmektedir.

Fenerbahçe Amblemindeki Yaprak Nedir?

Fenerbahçe amblemindeki bitkinin anlamı meşe dalıdır. Bu amblemi de 1910 yılında, yine Fenerbahçe’nin futbolcusu olan “Penaltı Kralı” lakabıyla tanınan Topuz Hikmet’tir. Kulübün renkleri başta sarı-beyazdı. Renkler değişip sarı-lacivert olunca ve eski logoda zaten yöneticiler tarafından beğenilmeyince, yeni bir ambleme ihtiyaç duyuldu. Fenerbahçe logosundaki yaprağın anlamı ise Hikmet Bey’e göre güç ve sağlamlıktır.

Fenerbahçe Kökeni

Fenerbahçe’nin kurucuları Nurizade Ziya Bey, Ayetullah Bey ve Necip Bey’dir. Toplam 3 ortak takımı 3 Mayıs 1907 tarihinde kurmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş amacı ise gençleri hayattaki mücadeleye hazırlama, beden ve fikir eğitimi vermektedir. Fenerbahçe, 1907 yılında 3 ortak tarafından bu misyon ile kurulmuştur.

Nurizade Ziya Bey, Osmanlı ailesinin üyesidir. Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur. Ardından üniversite okumak için de İngiltere’nin yolunu tutmuştur. Nurizade Ziya Bey, güzel bir eğitim almış bürokrattır. Ayetullah Bey ise, Galatasaray Lisesi mezunudur. Ayrıyeten, Fenerbahçe’nin ilk kadrosunda kalecilik ve stoperlik yapmıştır. Ayetullah Bey, bir grip salgınına yakalanarak vefat etmiştir. Necip Bey ise Deniz Harp Okulu mezunudur. Deniz teğmenidir. Yıllarca deniz komutanlığı yapmış bir subaydır. 1959 yılında vefat etmiştir.

Fener Kökeni ve Anlamı

Fener kelimesi Yunanca bir kelimedir. Yunanca küçük lamba anlamına gelmektedir. Fener kelimesinin tam olarak sözlükteki anlamı şu şekildedir;

İçinde bir ışık kaynağı olan aydınlatma gereci

Fenerbahçe Takımı’nın ismi de şu an Fenerbahçe Mahallesi’nde olan deniz fenerinden gelmektedir. 1562’de Kurulan deniz feneri, Osmanlı kaynaklarında Bağçe-i Fener olarak geçiyordu. Fenerbahçe de buralarda kurulduğu için adını deniz fenerinden almıştır.

Fenerbahçe Üniversitesi Nerede Kuruldu?

Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir ilçesinde bulunan 5 fakülteli yükseköğretim kurumudur. FBÜ kısa bir süre içinde 13 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 33 öğretim üyesi ile birlikte eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlayacaktır. Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyeti aşağıdaki gibidir;

Hüseyin Bozkurt

Vefa Küçük

Turhan Şahin

Okan Dilik

Adnan Seçkin

Selçuk Kumaşbay

Dr Yalçın Gürsoy Yıldırım

Dr. Rıza Büyükuslu da olmak üzere Fenerbahçe Üniversitesi’nin mütevelli heyetinde bulunanlardır.

Fenerbahçe Üniversitesi Bölümleri

Fenerbahçe Üniversitesi’nde bulunan bölümler şu anlık 19 adettir. Bahsi geçen Fenerbahçe Üniversitesi fakülteleri ve bölümleri aşağıda sıralanmıştır;

Spor Bilimleri Fakültesi’nde bulunan bölümler;

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Antrenörlük Eğitimi

Spor Yöneticiliği,

Rekreasyo

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bulunan bölümler;

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Finans

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde bulunan bölümler,

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bilgisayar Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bölümler;

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

İletişim Fakültesi’ne ait bölümler;