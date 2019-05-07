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''SAF'' filmine En İyi Yönetmen Ödülü

Yönetmen Ali Vatansever, ‘SAF’ filmiyle Bari Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı.

''SAF'' filmine En İyi Yönetmen Ödülü mask
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Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan, Ankara Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve Kadın Oyuncu Ödülleri alan ‘SAF’, İtalya’dan ödülle döndü. Film, 10. Bari Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandırdı.

Ali Vatansever’in yazıp yönettiği ‘SAF’, bu sene 10’uncusu gerçekleştirilen Bari Uluslararası Film Festivali’nde (Bifest) Uluslararası Panorama bölümünde yarıştı. Dünya ve Avrupa sinemasının son dönemde dikkat çeken filmlerinin yarıştığı festivalde Ali Vatansever, Panorama bölümünün büyük ödülü olan En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görüldü. 4 Mayıs akşamı yapılan törende jüri kararını şu açıklamayla dile getirdi: "Esin kaynağını İtalyan neo-realizminden Ken Loach sinemasına geniş bir yelpazeden alan bu genç sinemacının, Türkiye’deki emek ve göç sorununun insani ve toplumsal dramasına ışık tutan SAF filmini En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık gördük."

İlk filmi ‘El Yazısı’ ile tanınan Ali Vatansever’in ikinci sinema filmi ‘SAF’ta, Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin’in paylaştığı filmde onlara Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan eşlik ediyor.

Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yaptıktan sonra festival yolculuğuna devam eden film, Amerika prömiyerini gerçekleştirdiği Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nden Özel Mansiyon Ödülü ile dönmüştü. Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde yapan ‘SAF’, ardından geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 30. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde gösterildi. Film, bu festivalde de hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Kadın Oyuncu (Saadet Işıl Aksoy) ödüllerine layık görüldü.

(İHA)

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Bugün 13:19 TSİ İHA Ankara- Kültür - Sanat

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