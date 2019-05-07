Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:26 TSİ- Etkinlik G: Bugün 13:27 TSİ

Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Uluslararası Bilkent Sanat Festivali bu yıl 3. kez sanatseverlerle bir araya geldi. Binlerce sanatseverin dokuz gün boyunca yoğun ilgi gösterdiği festivalde resimden müziğe dans gösterilerinden tiyatro söyleşilerine kadar birçok sanat gösterisi Başkente renk kattı.

Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline Sanatseverlerden Yoğun İlgi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu yıl 20. yılını kutlayan Bilkent Center 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline ev sahipliği yaptı. Yerli yabancı 76 resim ve heykel sanatçısının 9 gün boyunca atölye çalışmalarıyla katıldığı festival kapsamında dans gösterileri söyleşiler konserler düzenledi. Başkenttin sanat ruhuna canlılık katan etkinlikleriyle adından söz ettiren festival sanat tutkunlarına da adeta bir şölen yaşattı.

Festival Beğeni Topladı

Türkiyede sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla Bilkent Center Sanat Sokağında düzenlenen festivale Ukrayna İspanya Kuveyt Yunanistan Umman İran Makedonya Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiyeden de birçok sanatçı katıldı. Festival boyunca müzik ve dans gösterileri başrolde idi. Frida ve Salvador Dali kostümü giyen dansçıların rengarenk performansı Musa Göçmen Orkestrası ve tenor Ömer Türkmenoğlunun konseri ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlunun postmodern gösterisi soyut figüratif resimlerle hayatımdaki birikimleri tuvaline yansıtan Efgan Beyaz atölyesi ve Şehriyar Cemin 10 metre uzunluğundaki yekpare resim çalışması festivalin öne çıkan detayları arasındaydı. Meraklıları tarafından büyük beğeni toplayan festivalde ayrıca sanat okuyan öğrencilere burs sağlamak amacıyla geliri Türk Eğitim VakfıTEV bağışlanmak üzere bir müzayede yapıldı.

Sanat Etkinlikleri Devam Edecek

Bilkent Center Alışveriş Merkezi Müdürü Ayhan Aytekin bu yıl yenilenerek bünyesine birçok ulusal ve uluslararası markayı katan Bilkent Centerın 20. Yılını kutladığını belirterek Sanatın her dalına çok önem veriyoruz. Ziyaretçilerimizin Bilkent Centerı yaşam alanı olarak görmesini ve vaktini burada geçirirken keyif almasını istiyoruz. Sanata değer her projeyi ziyaretçilerimizle buluşturmaktan bizler de mutluluk duyuyoruz. 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali Ankaralılardan yoğun ilgi gördü. 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankarada ilk kez düzenlenecek olan Ankara Comics Art Festivaline de herkesi davet ediyoruz dedi.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:26 TSİ Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline Sanatseverlerden Yoğun İlgi mask
Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline Sanatseverlerden Yoğun İlgi
Egea Seni Piste Çağırıyor mask
Egea Seni Piste Çağırıyor
Ankaranın ilk teknoloji fuarı I-TECH mask
Ankaranın ilk teknoloji fuarı I-TECH
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde "Frıda" mask
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde "Frıda"
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Ankara Halk Konserleri Ve Etkinlikleri mask
Ankara Halk Konserleri Ve Etkinlikleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı mask
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı

GALERİ

Kadir Mısıroğlu Kimdir? mask
Kadir Mısıroğlu Kimdir?
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat! mask
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!
6 Mayıs Günün Özet haberleri mask
6 Mayıs Günün Özet haberleri
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Avukat Rahmi Özkan Kimdir? mask
Avukat Rahmi Özkan Kimdir?
Ebru Şallı Kimdir? mask
Ebru Şallı Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL