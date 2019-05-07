Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Bu yıl 20. yılını kutlayan Bilkent Center 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline ev sahipliği yaptı. Yerli yabancı 76 resim ve heykel sanatçısının 9 gün boyunca atölye çalışmalarıyla katıldığı festival kapsamında dans gösterileri söyleşiler konserler düzenledi. Başkenttin sanat ruhuna canlılık katan etkinlikleriyle adından söz ettiren festival sanat tutkunlarına da adeta bir şölen yaşattı.

Festival Beğeni Topladı

Türkiyede sanatın geniş kitleler tarafından sevilmesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla Bilkent Center Sanat Sokağında düzenlenen festivale Ukrayna İspanya Kuveyt Yunanistan Umman İran Makedonya Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiyeden de birçok sanatçı katıldı. Festival boyunca müzik ve dans gösterileri başrolde idi. Frida ve Salvador Dali kostümü giyen dansçıların rengarenk performansı Musa Göçmen Orkestrası ve tenor Ömer Türkmenoğlunun konseri ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlunun postmodern gösterisi soyut figüratif resimlerle hayatımdaki birikimleri tuvaline yansıtan Efgan Beyaz atölyesi ve Şehriyar Cemin 10 metre uzunluğundaki yekpare resim çalışması festivalin öne çıkan detayları arasındaydı. Meraklıları tarafından büyük beğeni toplayan festivalde ayrıca sanat okuyan öğrencilere burs sağlamak amacıyla geliri Türk Eğitim VakfıTEV bağışlanmak üzere bir müzayede yapıldı.

Sanat Etkinlikleri Devam Edecek

Bilkent Center Alışveriş Merkezi Müdürü Ayhan Aytekin bu yıl yenilenerek bünyesine birçok ulusal ve uluslararası markayı katan Bilkent Centerın 20. Yılını kutladığını belirterek Sanatın her dalına çok önem veriyoruz. Ziyaretçilerimizin Bilkent Centerı yaşam alanı olarak görmesini ve vaktini burada geçirirken keyif almasını istiyoruz. Sanata değer her projeyi ziyaretçilerimizle buluşturmaktan bizler de mutluluk duyuyoruz. 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali Ankaralılardan yoğun ilgi gördü. 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankarada ilk kez düzenlenecek olan Ankara Comics Art Festivaline de herkesi davet ediyoruz dedi.